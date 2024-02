Cosa sappiamo di Chemsex: dove e quando andrà in onda il docu-film su Alberto Genovese?

Sky Crime presenta “Chemsex,” il docufilm-inchiesta che esplora il fenomeno della droga dello stupro, focalizzandosi sulla storia di Alberto Genovese e i suoi festini a luci rosse su Terrazza Sentimento. Cosa sappiamo di questo particolare documentario?

Dove andrà in onda Chemsex

La produzione del docufilm Chemsex è originale Sky Crime. È stata realizzata da Darallouche per A+E Networks Italia, sarà disponibile in autunno in esclusiva su Sky Crime (canale 116 di Sky, 113 su Sky Glass) e in streaming su Now.

Roberto Pisoni, Direttore dei Canali di Intrattenimento di Sky Italia ha dichiarato: “Oggi annunciamo con entusiasmo, insieme a A+E Networks Italia, un progetto inedito firmato Sky Crime. Questa nuova proposta, insieme alle molte altre in arrivo, si impegna a arricchire la programmazione del canale, offrendo una gamma di storie che spaziano tra gli eventi oscuri del passato e le vicende di cronaca che toccano da vicino il pubblico”.

Di cosa tratta il documentario: le tematiche sociali

Daniele Giuliani, Senior Director Programming and Acquisition A+E Networks Italia, sottolinea l’attenzione di Sky Crime alle tematiche sociali con “Chemsex.” Il docufilm si propone di gettare luce su un fenomeno sempre più pericoloso, in particolare tra le nuove generazioni. Sky Crime, in collaborazione con Sky, si impegna contro tutte le forme di violenza, sensibilizzando il pubblico e promuovendo consapevolezza.

La realtà tragica della droga dello stupro

Il docufilm affronta la droga dello stupro, una sostanza inodore e incolore, capace di annullare la capacità di intendere e volere, cancellando i ricordi della vittima. GHB, GBL, BD sono sostanze subdole e pericolose che si diffondono tra i giovani. Attraverso materiale inedito fornito dalla Polizia e dai Carabinieri, atti delle indagini mai pubblicati e interviste esclusive con testimoni diretti, “Chemsex” svela i segreti di questa droga estremamente pericolosa, mettendo in luce un vero e proprio allarme sociale.