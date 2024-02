Maria Sofia Federico, quanto ha guadagnato con OnlyFans? La confessione a La Zanzara

Maria Sofia Federico, ex volto de Il Collegio, ha affrontato qualche mese fa l’argomento guadagno su OF durante un’intervista rilasciata a La Zanzara. Ovviamente la sua partecipazione a OnlyFans ha suscitato diverse reazioni nella comunità online. L’ex protagonista del docu-reality ha affrontato il tema del guadagno derivante dalla piattaforma inglese, contestando l’idea che la sua scelta sia motivata dal desiderio di guadagnare soldi facili.

Maria Sofia Federico e OF: quanto guadagna la ex de Il Collegio?

Contrariamente a quanto potrebbe suggerire la percezione comune, Maria Sofia Federico ha smentito l’idea che chi si avvicina a OnlyFans lo faccia per ottenere facili guadagni. Secondo le sue affermazioni, solo l’1% degli iscritti riesce a guadagnare almeno 200 dollari al mese. Ha enfatizzato che la sua decisione di entrare in questo mondo non è stata dettata dalla ricerca di un facile profitto, ribadendo un concetto precedentemente chiarito.

Alla domanda quanto guadagni in meno di un anno, la risposta è stata scioccante: circa 140 mila euro.

Il pregiudizio sul suo lavoro

In precedenti interviste la ragazza aveva anche affrontato il problema del pregiudizio associato al lavoro per adulti e alle difficoltà che potrebbero derivare da questa scelta professionale. Maria Sofia Federico ha riconosciuto che esiste un pregiudizio diffuso, affermando che alcune persone potrebbero evitare di assumere chi fa questo tipo di lavoro. Ha inoltre esortato i potenziali interessati a riflettere attentamente prima di intraprendere una simile carriera, avvertendo sulle sfide che potrebbero incontrare, non solo economiche ma anche sociali.

La reazione di Maria Sofia alle accuse

La giovane non si dà comunque per vinta. Anzi ha evidenziato come le persone spendano notevoli somme per fruire dei suoi contenuti su OnlyFans e ha sottolineato il suo impegno nel dedicare parte dei proventi a cause benefiche. Con un tocco di ironia, ha contrastato l’immagine di “succhia sangue” associata a lei, sottolineando la generosità dei suoi sostenitori verso le sue iniziative a fin di bene.