Gloria Grandi è esistita davvero? Chi è l’attrice interpretata da Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli torna in prima serata su Rai 1, interpretando il ruolo di Gloria Grandi nella nuova serie televisiva “Gloria”. Diretta da Fausto Brizzi e affiancata da Massimo Ghini, Sergio Assisi ed Emanuela Grimalda, la Ferilli porta sullo schermo un personaggio che promette di catturare l’attenzione del pubblico. Cosa sappiamo dell’attrice? E, soprattutto, è esistita davvero?

Chi è Gloria Grandi? È esistita davvero?

La trama, ispirata liberamente a due capolavori del cinema noir – “Viale del tramonto” e “Eva contro Eva” – offre uno sguardo approfondito sulla vita privata e la carriera di Gloria Grandi, una popolare attrice dai tratti forti e dal carattere eclettico. La serie, un mix di dramma e commedia, si concentra sull’eccesso e sui pericoli della popolarità.

Sabrina Ferilli dà vita a Gloria Grandi, un personaggio complesso e sfaccettato, una diva del piccolo e grande schermo. Mentre sul set appare coraggiosa e narcisista, la vera anima di Gloria emerge quando è sola, rivelando dubbi e paure inaspettate. Con sei episodi che oscillano tra amarezza e ironia, Gloria Grandi rappresenta una delle tante dive (sebbene un po’ decaduta) del cinema italiano. Una diva come tante, insomma, che però non è mai esistita.

Circa il personaggio, la Ferilli ha raccontato alla versione italiana di The Hollywood Report: “I miei personaggi sono sempre stati molto legati al sociale, a rivendicazioni civili. Forse un personaggio simile l’avevo fatto in Tutta la vita davanti di Paolo Virzì. Però è la prima volta, soprattutto in tv. È abbastanza rischiosa come cosa. Interpreto un personaggio tra virgolette scorretto. Anche nei rapporti. Non è perfetta né giusta nel rapporto come madre, come moglie, come amante. Insomma, è una canaglia. Simpatica, ma sempre canaglia“.

La trama di Gloria

La trama della serie si sviluppa intorno al momento difficile che Gloria attraversa, rendendosi conto che il suo talento è sprecato nella televisione, mentre desidera ardentemente tornare a interpretare grandi personaggi nel cinema. Nonostante l’affetto dei parenti e dei colleghi, la sua carriera sembra destinata a un declino lento. Tuttavia, la determinazione di Gloria non cede, e con l’ausilio del suo agente, interpretato da Massimo Ghini, elabora un piano per risollevare la sua carriera.

Con il pubblico in attesa, la serie promette di svelare gli sviluppi della trama, lasciando spazio a domande e anticipazioni sulla vita tumultuosa di Gloria Grandi. L’appuntamento è su Rai 1, il 19 febbraio, per scoprire quale straordinario destino attende il personaggio di Sabrina Ferilli in “Gloria”. Dopo il trionfo al Festival di Sanremo, la Rai prosegue sulla scia del successo, scommettendo sull’incanto di questa nuova produzione televisiva.