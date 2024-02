Chi è e cosa fa nella vita Valeria, nota sui social come VD’A, fidanzata di Geolier?

Dopo il semi trionfo (giunto secondo sul podio) sul palco dell’Ariston, Geolier è finito sotto l’occhio del ciclone del gossip. Tutti infatti si domandano chi sia la famosa fidanzata mostrata in qualche scatto sui social. Sappiamo che il suo nome è Valeria, vediamo insieme cosa abbiamo scoperto sul suo conto

Valeria, chi è la ragazza del rapper napoletano?

Valeria è la fidanzata di Geolier, il rapper noto all’anagrafe come Emanuele Palumbo. Conosciuta anche come VD’A sui social, Valeria è un’incognita per molti, ma emerge come influencer di moda. La coppia, unita da oltre due anni, condivide la propria storia d’amore attraverso scatti e video su Instagram.

Le informazioni su Valeria sono scarse, e il suo cognome rimane sconosciuto. Sul mondo dei social, lei si identifica come VD’A, probabilmente un riferimento alle sue iniziali. Con quasi 300mila follower su Instagram, Valeria condivide la sua vita e la sua relazione con Geolier attraverso immagini e contenuti multimediali.

Geolier, cosa fa nella vita la fidanzata

Valeria, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, emerge come influencer di moda. La sua presenza sui social è caratterizzata da scatti che riflettono uno stile di vita legato al mondo fashion. Nonostante le limitate informazioni disponibili, la sua popolarità online è evidente.

La love story tra Geolier e Valeria è iniziata già due anni fa

La coppia formata da Geolier e Valeria si è consolidata nel corso di più di due anni. In un’intervista rilasciata tempo fa , Geolier ha sottolineato la durata e la forza del loro legame. Valeria – conosciuta anche come VD’A (così la si trova su Instagram, dove è seguita da oltre 300k follower) – segue da vicino ogni passo del rapper, testimonianza di un’affinità che si è sviluppata nel tempo.

Il rapper napoletano descrive il legame con Valeria come forte e solido. La coppia si arricchisce reciprocamente: “Lei ha insegnato molte cose a me e io altrettante a lei. Tra noi c’è un confronto costante”. Dai social emerge tutto il tempo che trascorrono insieme, tra cene romantiche a viaggi e concerti.