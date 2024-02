Brivido Biondo, chi è la bionda protagonista del film? Dove è stato girato? Trama, cast e curiosità

“Brivido biondo” è un film del 2004, un intrigante mix di commedia e crime diretto da George Armitage. Scopriamo insieme, chi è la bionda protagonista del film, dove è stato girato, la trama, il cast e qualche curiosità.

Brivido Biondo, cast e nome dell’attrice bionda (da cui il titolo italiano)

Il cast vanta nomi come Owen Wilson, Morgan Freeman, Gary Sinise. Ci sta che la bionda spaziale protagonista del film abbia fatto impazzire i fan: si tratta infatti di Sara Foster, bionda attrice statunitense (nata a Los Angelese nel 1981) figlia del musicista David Foster, nota per lo più per piccole parti in serie televisive (e per aver recitato in 90210, quarta serie del noto franchise legato a Beverly Hills).

Completano il cast Willie Nelson e Vinnie Jones. Con una durata di 88 minuti, il titolo originale è “The Big Bounce” (“Il grande salto”).

Brivido Biondo, la trama

Il protagonista, Jack Ryan, affascinante e spregiudicato, decide di immergersi nella paradisiaca atmosfera surfistica delle Hawaii. Qui, viene sedotto da Nancy Hayes, una splendida ragazza bionda, coinvolgendosi in un piano studiato nei minimi dettagli. Questo piano, se messo in atto con successo, potrebbe portarli entrambi a una ricchezza al di là di ogni immaginazione. Tuttavia, come spesso accade, i piani apparentemente perfetti possono prendere una piega inaspettata.

Brivido Biondo, location e curiosità

Il film “Brivido biondo” ha fatto il suo debutto originale il 30 gennaio 2004 negli Stati Uniti, portando il suo mix di commedia e crime sul grande schermo.

Le affascinanti location del film si sono trovate negli Stati Uniti, nello specifico nelle bellissime Hawaii. Le riprese hanno catturato la magia di questi luoghi paradisiaci, aggiungendo un tocco speciale alla trama avvincente. Alcune delle specifiche location includono Ke Iki Bungalows, situato in 59-579 Ke Iki Road, Hale`iwa, O’ahu, Hawaii, USA, e l’isola di O’ahu stessa. Questi scenari hanno contribuito a creare l’atmosfera unica e coinvolgente del film.

Esplorare i luoghi delle riprese può aggiungere un elemento speciale all’esperienza cinematografica, consentendo al pubblico di immergersi non solo nella trama, ma anche nell’incantevole cornice che ha dato vita al film.

La trama si snoda tra seduzione, azione e imprevisti, creando un mix avvincente che tiene gli spettatori col fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Curiosità finale legata al titolo del film: The Big Bounce (nome originale del film) è anche il titolo di un romanzo noir pubblicato per la prima volta nel 1969 e scritto da Elmore Leonard. Il titolo del romanzo è, quello sì, Il grande salto ed ha ispirato il film di cui abbiamo parlato in questo post.