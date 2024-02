Chi sono i Megara, vincitori di Una Voce per San Marino 2024?

Ecco chi sono i Megara, band che ha vinto Una voce per San Marino 2024

Sabato 24 febbraio 2024, è andata in onda sul canale RTV, la finale di Una Voce per San Marino, contest che ha decretato vincitori i Megara. La band, quindi, rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2024 (che si svolgerà a Malmo, in Svezia, dal 7 al 11 maggio 2024).

La carriera dei Megara

I Megara sono un gruppo metal alternativo spagnolo nato nel 2015. La formazione è composta da Kenzy (voce), Rober (chitarrista), Vitti (bassista) e Ra Tache (batterista). Si definiscono “fucksia rock”, un neologismo che ha origine dalle parole “fucsia” e c…o diverse influenze ma senza appartenere a nessuna categoria, oltre a quella del rock.

Il loro primo EP risale al 2015, intitolato, Muerase que puede, con brani come Seis e Baños de sangre. L’anno successivo pubblicano l’album Siete e nel 2018, il secondo album chiamato Siamo tutti pazzi. L’anno dopo esordiscono al Resurrection Fest e nel 2022 pubblicano il terzo album Truco ortreat.

Nel 2023 prendono parte alla prima seminale del Benidorm Fest, ottenendo 111 consensi per il brano Arcadia. Nonostante ciò, non sono riusciti a partecipare all’Eurovision Song Contest, scantendando così diverse polemiche a causa di alcune similitudini con il brano dei rappresentanti della Serbia. Quest’anno, rappresenteranno la Spagna all’Eurovision Song Contest con la canzone dal titolo 11:11.