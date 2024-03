Barbara D’Urso torna in tv: su quale rete e cosa condurrà?

La conduttrice partenopea potrebbe tornare in tv: le impotesi più accreditate per il programma

Barbara D’Urso potrebbe tornare presto in tv. Domani la conduttrice sarà ospite a Domenica In, programma condotto da Mara Venier su Rai 1 per parlare della sua prossimi progetti televisivi dopo i malumori con Mediaset e una lunga assenza. In questi ultimi anni, infatti, la conduttrice si è trasferita a Londra per staccare la spina dai riflettori televisivi e la costiera per andare a trovare gli amici e continuare la sua attività teatrale con Taxi a Due Piazze.

Quali saranno le ipotesi più accreditate per la D’urso in tv?

Stando ad alcune voci, ci potrebbe essere un grande ritorno: pare che alcune indiscrezioni di Viale Mazzini vedano la conduttrice al timone del sabato sera di Rai 1 con format molto simile a Carramba Che Sopresa, allora programma condotto dalla indimenticabile Raffaella Carrà. Come anticipato dal blog Davide Maggio, Barbara D’Urso potrebbe sfidare in termini di ascolti Maria De Filippi con C’è Posta per te, noto people show di successo di Canale 5.

Insomma, si attende la puntata di domani a Domenica In con l’attesa intervista a Barbara D’Urso per eventuali conferme.