C’è Posta per te: per quale motivo Manuel indossa un guanto?

Sabato 2 marzo 2024, è in onda una nuova puntata di C’è Posta Per Te, people show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nel corso della puntata, si è parlato della storia di Giuseppe, un padre che ha voluto chiedere perdono al figlio Manuel, per aver commesso gravi errori e per non essere stato un bravo genitore.

Manuel non è mai riuscito a perdonarlo per la ferita troppo grande che gli ha procurato. Tra i due c’è stata anche una lite, che ha minato ancora di più i rapporti. Nonostante i tentativi di Maria di riappacificarli, il ragazzo ha scelto di chiedere la busta.

Durante la messa in onda, però, diversi utenti su Twitter stavano chiedendo per quale motivo il ragazzo indossasse un guanto grigio alla mano destra.

Secondo qualche telespettatore , Manuel indosserebbe un guanto per un tatuaggio appena realizzato o per un’ustione. Chi invece ipotizza che si trattasse di una dermatite o eczema o addirittura di autolesionismo.

Comunque secondo me manuel aveva il guanto perche pratica autolesionismo, spero veramente di sbagliarmi #CePostaPerTe — Anna (@Anna13024) March 2, 2024



Insomma, non è stato mai chiarito il motivo e quindi rimarrà probabilmente un mistero.