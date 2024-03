Chi è e cosa fa nella vita Elena Spanò, alla ribalta per il video col Dottor Bavaro?

Hai mai sentito parlare di Elena Spanò, giovane ventenne che già si cimenta in contenuti su OnlyFans? Scopriamo insieme chi è.

Elena Spanò, info generiche sul suo conto

Elena Spanò, una giovane di 22 anni, ha abbandonato la sua professione di cameriera un anno fa per intraprendere una nuova carriera nel mondo del porno autoprodotto, con una presenza marcata su OnlyFans. La sua particolarità? Offre servizi di “dick rating”, valutando gli attributi maschili a pagamento. Questo la rende una figura rilevante nel panorama che si muove tra TikTok e la piattaforma OnlyFans, contribuendo alla crescente presenza dell’hard ‘fatto in casa’.

Ultimamente ha inoltre ottenuto una importante ribalta per un video girato con Dottor Bavaro, oversize fenomeno del web. Un video discutibile che però ha già fatto il giro del web (è stato infatti leakato ed è presente su più piattaforme online oltre che su OF).

Un nuovo e trasgressivo lavoro

Contrariamente alle aspettative, i genitori di Elena Spanò non solo accettano la sua scelta, ma sono felici per lei. La giovane afferma di ricevere consigli da loro e di godere di un sostegno familiare stabile. Il suo reddito mensile, stimato intorno ai 15.000 euro, riflette il successo della sua attività.

Elena non esita a svelare dettagli sul suo pubblico, definendo alcuni fan come “schiavi” che inviano foto di sé per ricevere insulti personalizzati. Il pagamento è parte integrante del suo lavoro su OnlyFans, dove offre contenuti espliciti e servizi di “dick rating”. La giovane sembra disinteressata alle critiche, concentrata sul guadagno e sulla sua autonomia finanziaria.

Cosa faceva prima Elena?

Il passato di Elena Spanò include un’esperienza da cameriera, ma da un anno a questa parte si è immersa completamente nel mondo del porno. Ora, con un reddito significativo, esprime la sua determinazione a non tornare a studiare e a perseguire uno stile di vita lussuoso. La sua scelta di fare carriera nell’industria per adulti le ha aperto nuove opportunità economiche e prospettive di vita.

Durante recenti interviste ha svelato addirittura di essere stata con un politico. Pare la foto di sua moglie fosse posta in evidenza sul comodino durante l’atto. Benché imbarazzante, l’episodio sembra averle procurato piacere. Tuttavia, l’anonimato del politico rimane, proteggendo la sua privacy.