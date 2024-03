Monica Vitti, due mariti e nessun figlio: curiosità sulla vita privata della compianta attrice capitolina

Monica Vitti, l’indimenticabile attrice italiana, si è spenta a 90 anni qualche anno fa, lasciando dietro di sé una carriera cinematografica di grande successo. Purtroppo, negli ultimi vent’anni della sua vita, è stata colpita da una malattia degenerativa, un tipo di Alzheimer che ha progressivamente eroso la sua memoria. Andiamo ad indagare nella sua vita privata

Monica Vitti e le sue storie d’amore

Monica Vitti ha intrecciato tre importanti storie d’amore nella sua vita. La prima con il regista Michelangelo Antonioni, seguita dal legame con il direttore della fotografia Carlo Di Palma. Infine, la sua ultima storia d’amore è stata con il fotografo di scena e regista Roberto Russo, che è rimasto al suo fianco fino alla fine. La coppia, sposata civilmente nel 2000, ha condiviso diciassette anni di fidanzamento. Sebbene Monica Vitti non abbia avuto figli, ha trovato sostegno e comprensione nella sua famiglia.

La carriera

Monica Vitti, nata a Roma, ha trascorso parte della sua infanzia a Messina prima di tornare nella capitale. Ha esplorato il teatro fin da giovane e si è diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica nel 1953. Inizialmente, il cinema era solo un mezzo per guadagnare tra una tournèe teatrale e l’altra, ma la sua vita prese una svolta significativa quando Michelangelo Antonioni la scelse come protagonista per “L’avventura” nel 1960. Da quel momento, ha lasciato un’impronta indelebile nel cinema italiano con ruoli memorabili.

Negli anni successivi, Monica Vitti è stata diretta da Mario Monicelli in “La ragazza con la pistola” (1968), rivelando una sorprendente abilità nell’interpretare ruoli comici.

Nel 1983, ha ricevuto il premio dell’attrice al Festival di Berlino per il film “Flirt” di Roberto Russo, che sarebbe diventato suo marito.

L’addio alla carriera

Monica Vitti si è allontanata dalle scene diversi anni prima di ritirarsi definitivamente a causa delle sue condizioni di salute. La sua ultima apparizione pubblica risale al marzo del 2002, alla prima teatrale italiana di “Notre-Dame de Paris”.