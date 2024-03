L’Eredità 8 marzo 2024, Maria Beatrice alla ghigliottina indovina la parola: ecco qual era

Nella puntata di quest’oggi – 8 marzo 2024 – è arrivata al gioco finale de L’Eredità Maria Beatrice, futura giornalista (o almeno, è questo che vorrebbe fare nella vita).

La campionessa di oggi – non alla prima ghigliottina – s’è ritrovata a concorrere per la cifra di 11.250 euro (era partita con 180.000 euro) e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Data

Favola

Andare

Inviti

Diamante.

Dopo ben poco tempo (rispetto ai 60 secondi a disposizione) la campionessa ha scritto sul proprio cartoncino la parola Nozze ed è parsa abbastanza convinta sin da subito.

Ed era in effetti Nozze la parola scelta dagli autori.

Queste le spiegazioni circa le scelte degli autori:

Data di Nozze – è la data in cui una coppia decide di sposarsi.

Nozze da Favola – sono delle nozze particolarmente ben riuscite.

Andare a Nozze – quando qualcosa è perfetto e quindi ci vai nozze (sono parole della campionessa).

Inviti a Nozze – sono intendibili sia come inviti per un matrimonio quanto come inviti per qualcosa di particolarmente congeniale.

Nozze di Diamante – sono le nozze che si celebrano dopo ben 60 anni di matrimonio.