Matteo Paolillo è fidanzato con Ludovica Coscione? La verità sui due attori di Mare Fuori

Matteo Paolillo e Ludovica Coscione sono due attori che hanno raggiunto il cuore dei fan dopo la loro partecipazione all’amatissima serie tv Mare Fuori. Dal momento che proprio nella serie i due protagonisti interpretati sono innamorati perdutamente, la domanda che si pongono i fan è ovviamente se i due stanno davvero insieme. A dare la versione reale dei fatti è stata proprio Ludovica durante un’intervista, ecco scoperto se i due sono davvero una coppia.

Matteo Paolillo, relazione con la collega Ludovica?

Nell’amata serie televisiva “Mare Fuori”, i personaggi di Edoardo e Teresa, interpretati rispettivamente da Matteo Paolillo e Ludovica Coscione, condividono un legame profondo che ha catturato l’affetto del pubblico. La loro chimica sullo schermo ha suscitato speranze tra i fan di vedere una relazione simile nella vita reale.

Le voci riguardo a una loro presunta relazione sono state alimentate dalla rottura di Paolillo con la sua fidanzata Alessia, oltre alla dedica di una canzone alla collega Ludovica durante un concerto live. Questo gesto ha fatto accrescere le speculazioni sulla natura del loro legame.

La rivelazione di Ludovica Coscione: Matteo è il suo fidanzato?

Durante un’intervista a Timeline su Rai3, proprio la stessa Ludovica ha deciso di chiarire il rapporto con Paolillo. La giovane ha infatti sottolineato che sono semplicemente amici. Ha dichiarato di apprezzare il fatto che la loro coppia nella serie sia così amata, ma ha chiarito che al di là della recitazione, non c’è nulla di romantico tra di loro. Il loro legame non va insomma oltre il feeling lavorativo e affettivo.

La sua affermazione ha deluso, e non poco, i fan, i quali avevano alimentato speranze di una relazione tra i due attori, basandosi anche sui post sui social media che li ritraggono insieme. Se si tratti o meno di una frase detta per sviare non si può sapere con certezza. Per adesso bisogna dare per buone le sue rivelazioni.