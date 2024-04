Sex Crimes, come finisce? Quanti sequel del film esistono?

Il film “Sex Crimes – Giochi Pericolosi” del 1998, diretto da John McNaughton, offre uno sguardo avvincente sul l’oscurità dell’animo umano e la fragilità della verità dietro le apparenze. Ecco tram, finale e sequel della pellicola.

La trama del film Sex Crimes – Giochi Pericolosi

La tranquillità di un scuola superiore viene scossa quando due studentesse accusano il consulente di orientamento universitario, Sam Lombardo, di stupro. Kelly Van Ryan e Suzie Toller affermano che l’evento sconvolgente è avvenuto nella casa di Sam. L’accusa è ancor più sorprendente considerando che Kelly è figlia di una donna nota per i suoi flirt con uomini più giovani, incluso lo stesso Sam.

La reputazione di Sam viene rapidamente distrutta e inizia il processo per risolvere il caso. L’insegnante si rivolge all’avvocato Ken Bowden per la sua difesa, ma le cose prendono una svolta inaspettata durante il dibattimento quando Suzie ammette di aver agito dietro le spalle di Sam. Questa confessione porta all’assoluzione di Sam e alla richiesta di risarcimento da parte della madre di Kelly.

Il finale del film

Tuttavia, quando sembra che tutto sia risolto, emerge la verità sconvolgente. C’è sempre stato un accordo segreto tra Sam e le due ragazze per dividere il denaro del risarcimento. Il detective Ray Duquette inizia a sospettare di questa trama e avvia un’indagine che rivela un intricato intreccio di inganni e tradimenti.

Nel caos che segue, Suzie scompare e si presume che sia stata uccisa da Sam, ma in realtà è viva e coinvolta in un piano per liberarsi dei complici. Il detective Ray, per legittima difesa, uccide Kelly, ma viene a sua volta eliminato da Suzie e Sam. Il film si conclude con Suzie che scappa con il denaro, lasciando dietro di sé una scia di mistero e sospetto.

I 3 sequel della prima pellicola

Uscito nel 2004, il primo sequel si intitola Sex Crimes 2- Pronte a Tutto. Seguono rispettivamente nel 2005 e nel 2013 il terzo ed il quarto capitolo. In ognuno dei film cambiano personaggi, storie e finali sorprendenti.