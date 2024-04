Young Sheldon, quante stagioni sono? Quando finirà lo spin-off di Big Bang Theory?

La serie spin-off di successo, “Young Sheldon”, che narra la giovinezza del protagonista di “The Big Bang Theory”, ha fatto impazzire i fan. Dopo numerosi stagioni però la produzione ha deciso di dire basta. Il produttore esecutivo dello show, Steve Holland, ha fornito una spiegazione convincente dietro questa scelta.

Young Sheldon non si farà più?

Secondo Holland, la decisione di concludere “Young Sheldon” è stata guidata dalla volontà di raccontare la storia del giovane Sheldon Cooper fino all’età di 14 anni, momento in cui si iscrive al Cal Tech. Questo ha permesso al team creativo di stabilire un punto di arrivo naturale per la serie e di pianificare una conclusione soddisfacente per il pubblico.

Holland ha sottolineato l’importanza del casting di Iain Armitage per il ruolo del giovane Sheldon. Il produttore ha ricordato come tutto sia iniziato quando la madre di Armitage ha inviato un video dell’attore che recitava una scena dello show. Questo gesto ha aperto la strada per la creazione di “Young Sheldon” e ha contribuito a definire il tono e lo spirito dello spettacolo.

Durante la discussione, Holland ha espresso gratitudine per il contributo di tutto il cast e della troupe nella realizzazione dello show. Ha sottolineato che “Young Sheldon” non sarebbe stato possibile senza l’impegno e il talento di tutti coloro che vi hanno preso parte. Aleggia comunque nell’aria l’intenzione di approdare sul piccolo schermo con uno spin off di Young Sheldon.

Il cast e le stagioni dello spin off di Big Bang Theory

La serie ha visto la partecipazione di attori del calibro di Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord e Annie Potts. Con la settima stagione ancora inedita in Italia al momento della chiusura, lo spettacolo ha mantenuto il suo fascino e la sua popolarità fino all’ultimo episodio. L’ultima stagione ha esordito in America a febbraio e a metà Maggio chiuderà definitivamente i battenti con un’ultima conclusiva puntata speciale.