Chi è Alice Arcuri? È fidanzata? Ha figli?

Se segui la fiction Doc Nelle tue Mani, con Luca Argentero, avrai avuto modo di apprezzare e conoscere anche Alice Arcuri, l’attrice che interpreta l’infettivologa nella serie. Andiamo ad esplorare qualcosa di più sul suo mondo professionale e personale.

Alice Arcuri, le info personali

Alice Arcuri è un’attrice nata il 11 febbraio 1984 a Genova, Italia, appartenente ad una famiglia di medici. Sin da giovane, ha coltivato la passione per la scherma, arrivando a praticarla a livello professionistico. Tuttavia, a causa di problemi di salute, ha dovuto abbandonare questa disciplina. Successivamente, ha deciso di intraprendere la carriera di attrice, frequentando la Scuola del Teatro Stabile.

Tutta la carriera di Alice: dal teatro alla tv

Durante il suo percorso formativo, Alice Arcuri è stata premiata con il prestigioso premio Hystrio per la miglior esordiente italiana. Questo riconoscimento ha segnato l’inizio di una promettente carriera nell’ambito della recitazione.

Arcuri ha calcato le scene teatrali sotto la guida di Marco Scaiccaluga, partecipando a spettacoli come “Intrigo e Amore” (2016) e “Il Gabbiano” (2017). In televisione, ha ottenuto ruoli di rilievo in serie come “Don Matteo 11” nel personaggio di Alma, “Petra” accanto a Paola Cortellesi e “Blanca” con Maria Chiara Giannetta. Attualmente, è una delle protagoniste della serie “Doc – Nelle tue mani”, dove interpreta l’infettivologa Cecilia Tedeschi.

La vita privata dell’attrice: info su Compagno, Figli e Residenza

Nella sua vita privata, Alice Arcuri condivide la sua storia d’amore con Luigi Risso, di cui non sono note informazioni sulla professione. La coppia ha un figlio e risiede a Genova, città natale di entrambi. Altro circa il suo conto non si conosce, per quanto l’attrice condivida molto della sua vita, non si hanno info più dettagliate.

Arcuri mantiene un profilo Instagram con quasi 2500 follower, dove condivide momenti personali e scatti della sua carriera professionale, permettendo ai fan di rimanere aggiornati sulla sua vita e lavoro.