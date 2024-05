Chi è Ludovica Di Gresy, presunta nuova fiamma di Fedez? Cosa sappiamo della sua famiglia?

Ludovica Di Gresy è stata recentemente al centro dell’attenzione insieme a Fedez in un video diventato virale. Da quando il cantante ha concluso la sua relazione con Chiara Ferragni, è stato spesso oggetto di notizie di cronaca rosa riguardo a presunti flirt, che poi sono stati smentiti. Questa volta, è stato ripreso alla festa di presentazione del nuovo album di Capo Plaza in compagnia di una ragazza bionda non identificata. Ma chi é davvero Ludovica?

Ludovica Di Gresy, ecco chi è

Il Messaggero ha finalmente identificato la ragazza come Ludovica Di Gresy, una giovane studentessa di moda presso l’Istituto Marangoni di Milano, di 23 anni. Oltre agli studi, Ludovica è anche modella e proviene da una famiglia legata al settore vinicolo. Il suo profilo Instagram, sebbene privato, conta poco più di tremila follower, tra cui figura anche il nome di Fedez. Suo padre, Emanuele di Gresy, era stato coinvolto in passato in vicende di cronaca rosa, tra cui una denuncia da parte dell’ex compagna Flavia Vento. Precisiamo altresì che il padre di Ludovica è un esperto del settore vinicolo e proprietario della rinomata cantina Marchesi di Grésy. Quest’ultima produce vino utilizzando le uve provenienti dalla Tenuta Cisa Asinari, una proprietà di famiglia

La presunta storia con Fedez

Secondo i social, Ludovica e Fedez si sarebbero incontrati più volte anche a cena. Tuttavia, non è chiaro se sia la sua nuova compagna. Del resto Fedez ha continuato ad essere al centro di voci riguardo a possibili nuove relazioni dopo la fine con Chiara Ferragni. Recentemente, è stato associato a Giulia Ottorini durante il Coachella, sebbene sembri che il loro incontro sia stato casuale.

Ad onore del vero le stesse dicerie valgono per la Ferragni, la quale, appunto qualche settimana fa, era stata protagonista del gossip che la vede in una relazione con il cantante punk Naska.