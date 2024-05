Cogan – Killing them softly, come finisce? Qual è la frase cult del film?

“Cogan – Killing Them Softly” è un film del 2012 diretto da Andrew Dominik, con Brad Pitt come protagonista. Basato sul romanzo di George V. Higgins del 1974, questo film segna la seconda collaborazione tra Dominik e Pitt dopo “L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford” del 2007. Ecco trama, finale e frase cult del film.

Trama di “Cogan – Killing Them Softly”

La storia si svolge durante la Grande recessione del 2008, durante la campagna per le elezioni presidenziali. Johnny “lo Scoiattolo” Amato organizza una rapina in una bisca clandestina della mafia, sperando di far ricadere i sospetti sul gestore della bisca, Markie Trattman. Assieme a due complici, Frankie e Russell, il colpo va a segno, destabilizzando l’economia criminale locale. La mafia incarica Jackie Cogan di risolvere la situazione, e anche se Jackie capisce che Markie non è il vero responsabile, decide comunque di eliminarlo per scoraggiare futuri tentativi.

Il finale

Nel climax del film, Jackie Cogan, interpretato magistralmente da Brad Pitt, affronta le conseguenze delle sue azioni. Dopo aver eliminato gli implicati nella rapina e aver ricevuto il suo compenso, Jackie si confronta con la dura realtà dell’America moderna. Il finale del film offre una riflessione profonda sulla solitudine e sull’avidità nel contesto di un sistema corrotto e disilluso.

La frase iconica del film

Una delle frasi più memorabili del film è pronunciata da Jackie Cogan stesso durante un momento di tensione. Con una combinazione di cinismo e disincanto, dice: “Siamo un solo popolo… Io vivo in America ma in America sei sempre solo”. Questa frase incisiva mette in luce le contraddizioni dell’identità americana, riflettendo sulle disuguaglianze sociali e sul senso di alienazione nell’America contemporanea.

Produzione e curiosità del film del 2012

Il film è stato prodotto da Brad Pitt insieme a un team di produttori di alto profilo. La fotografia è stata curata da Greig Fraser, mentre la sceneggiatura è opera dello stesso Dominik.

Distribuito da Eagle Pictures in Italia, il film ha ricevuto recensioni contrastanti ma ha avuto un buon riscontro al botteghino. Brad Pitt ha ricevuto elogi per la sua interpretazione di Jackie Cogan, mentre la regia di Dominik è stata apprezzata per la sua atmosfera cupa e realistica.