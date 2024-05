Chi è e quanto guadagna Michelle Comi, creator per adulti?

È diventato virale (probabilmente suo malgrado) il video che vede in azione Michelle Comi e Il Brasiliano. Ma chi è la protagonista femminile?

Non scenderemo nei dettagli del video con protagonisti Michelle Comi e Il Brasiliano (al secolo Massimiliano Minocci, personaggio noto nel web e famoso anche per le sue ospitate a La Zanzara, programma di Radio 24).

In questa sede, vogliamo approfondire la figura della protagonista femminile Michelle Comi, giacché in molti potrebbero essersi chiesti chi sia.

Michelle Comi è una ragazza di circa 26 anni. Mettiamo il circa, ché le informazioni sul web sono contraddittorie: da qualche parte si legge che è del 1993 (e quindi avrebbe già più di 30 anni). Sulla sua provenienza geografica si scrive da qualche aprte che è di Milano, da qualche altra parte di Torino. Per certo, prima della fama web, lavorava come impiegata amministrativa presso l’Istituto dei Tumori di Milano (dove aveva iniziato a lavorare nel 2016).

In seguito le prime foto sensuali su Instagram e l’idea di vivere di questo.

Come raccontato in un’intervista ad un magazine online dedicato a Torino: “Lavoravo all’Istituto per tumori di Milano come impiegata amministrativa, prendevo 1400 euro al mese. Avevo solo Instagram, eppure non ero ben vista al lavoro. Ero vittima di mobbing e le mie colleghe mi guardavano malissimo. Mi sono licenziata dall’ospedale e ho aperto Onlyfans. E oggi sono felice”.

In realtà, la piattaforma in cui sembra operare è Fansly, un succedaneo di OnlyFans, dove è seguita da 43mila follower (teniamo a mente questo dato, ci servirà per fare due calcoli).

Grande seguito social per lei anche su Instagram, dove ha complessivamente – tra due profili privati – oltre 600mila follower.

Michelle Comi e l’intervista a La Zanzara

Recentemente Michelle Comi è stata protagonista di un’intervista al succitato programma di Radio 24, assieme proprio a Il Brasiliano (che parrebbe essere il suo fidanzato, o almeno così dicono).

Per lei una serie di gaffe ed uscite che hanno fatto discutere: “Sono fortunata, sono nata bella e non ho bisogno di altro, senza studiare posso ottenere tutto”. Aggiungendo poi: “Le donne non devono lavorare, per quello c’è l’uomo”.

Due semplici frasi per asfaltare decenni di lotte per la parità di genere.

Ma d’altra parte non siamo qui ad opinare sulle opinioni della giovane, legittime come qualsiasi opinione, a noi interessa parlare dei suoi numeri e dei suoi guadagni, che sicuramente incuriosiscono i più.

Nella succitata intervista ad un magazine torinese, per quanto riguarda i suoi guadagni, la Comi aveva dichiarato: “Quanto guadagno? Preferisco non dirlo, ma non è paragonabile al mio stipendio in ospedale”.

Quanto guadagna Michelle Comi?

Andando a vedere il numero di iscritti alla sua pagina Fansly (e vedendo qual è il prezzo dell’abbonamento – 3.99 dollari per il primo mese, con uno sconto di circa l’80%) possiamo farci un’idea di quanto guadagna la ragazza, che oltre al video degli ultimi tempi con Il Brasiliano s’è mostrata in passato con artisti del calibro di Max Felicitas:

L’abbonamento non scontato al Fansly di Michelle Comi dovrebbe essere di circa 7 euro al mese (considerando già la conversione della valuta dal dollaro): moltiplicando questa cifra per 43mila (cifra in realtà inferiore a quella reale) dovrebbe venire qualcosa come 280mila euro. Magari la cifra sarà inferiore, ma non poi così tanto.

Ed è ancora più comprensibile così la sua affermazione – ai microfoni de La Zanzara – in merito alle offerte per prestarsi come escort: “Escort? Mai, ma dipende dal prezzo. Diecimila euro? È pochissimo…Mi chiedono di continuo incontri, soprattutto calciatori”.