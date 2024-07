Roberto Poletti è sposato? Ha figli? Curiosità sulla vita privata del giornalista

Roberto Poletti, noto giornalista e conduttore televisivo italiano, è recentemente approdato alla conduzione di “Mattino 4” su Rete 4, accanto a Federica Panicucci. Con una carriera ricca di esperienze nel giornalismo e nella politica, Poletti è una figura poliedrica e interessante del panorama mediatico italiano. In questo articolo esploreremo la sua vita privata e alcune curiosità sulla sua carriera.

Curiosità sulla vita privata di Roberto Poletti

Roberto Poletti ha 51 anni e vive una vita serena con il suo compagno Francesco Naccari, di 32 anni. I due si sono uniti in matrimonio nell’ottobre del 2022, anche se la notizia è diventata pubblica solo l’anno successivo.

Moglie e figli del giornalista

Contrariamente a quanto molti potrebbero pensare, Poletti non ha mai avuto una moglie né figli da precedenti relazioni. La coppia vive felicemente insieme, mantenendo un basso profilo mediatico per quanto riguarda la loro vita privata.

La carriera

Roberto Poletti ha iniziato la sua carriera giornalistica nel 1991, lavorando per varie emittenti radiofoniche e televisive. È stato direttore di Radio Padania e il primo biografo di Matteo Salvini, dimostrando fin da subito il suo impegno e la sua passione per il giornalismo politico. Nel 2004, ha condotto il programma “Aria Pulita” su 7 Gold, che ha suscitato diversi dibattiti.

Nel 2006, Poletti ha fatto il suo ingresso in politica diventando deputato e membro della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera. Durante il suo mandato, ha denunciato vari scandali parlamentari, creando non poche polemiche all’interno del suo partito. Dopo aver lasciato la politica nel 2008, è tornato al giornalismo, diventando un opinionista frequente in vari talk show televisivi.

Nel 2019, Poletti ha raggiunto un nuovo traguardo nella sua carriera televisiva, conducendo “Unomattina” su Rai 1 insieme a Valentina Bisti. Durante l’emergenza Covid-19, ha gestito il programma da Milano, fornendo aggiornamenti cruciali sulla situazione in Lombardia. Attualmente, è il co-conduttore di “Mattino 4”, in onda ogni mattina su Rete 4, continuando a essere una voce autorevole e rispettata nel panorama giornalistico italiano.