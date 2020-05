Manuel Galiano commenta la storia tra Giulia e Francesco Sole: “Era quello che cercava”

Ecco cosa pensa Manuel Galiano sulla relazione nata tra Giulia Cavaglia e Francesco Sole

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Manuel Galiano, ex corteggiatore al Trono Classico di Uomini e Donne. In trasmissione Galiano è stato scelto da Giulia Cavaglia, i due sembravano più innamorati che mai ma la loro storia d’amore non è durata a lungo, hanno infatti annunciato la loro rottura dopo poche settimane.

Manuel Galiano è tornato a parlare della rottura con l’ex tronista ieri a Non Succederà Più, programma radiofonico condotto su Radio Radio da Giada Di Miceli. L’ex corteggiatore ha ribadito che i due non erano fatti per stare insieme, avevano interessi e priorità troppo diversi, a detta sua lei era ossessionata dai social e dai follower.

L’ex corteggiatore ha poi detto la sua in merito alla storia d’amore nata tra Giulia Cavaglia e Francesco Sole: “Gli auguro tutto l’amore del mondo. Io lui non lo conosco, non mi ha fatto nulla e non ho nulla contro di lui. Auguro la felicità a loro. Credo che Giulia abbia trovato quello che cercava. Una persona più conosciuta di lei, che possa metterla bene in evidenza.”

Manuel Galiano ha poi aggiunto: “Non è che cercava una persona più popolare, ma una persona affine a lei. Una persona che vive di queste cose come lei”. E ancora: “Cosa ho pensato quando ho saputo che stavano insieme? Brava Giulia, hai capito tutto. Non mi ha né sorpreso né dato fastidio. Mi è completamente indifferente questa cosa”.

L’ex fidanzato di Giulia Cavaglia si è lasciato sfuggire una curiosa rivelazione, a quando pare lei lo ha cercato poco tempo fa. Questo è ciò che ha detto: “Poco tempo fa, quando lei mi mandò un messaggio vocale che io neanche aprii. E lei lo cancellò. Quindi io non so neanche cosa mi ha detto”.

Mnauel Galiano ha sofferto tanto dopo la rottura con Giulia, ancora una volta ha detto: “Sono stato male. Più che altro per come sono stato trattato, non pensavo di meritare tutto questo odio da parte sua. Lei a un certo punto si è proprio accanita. Non credeva al tradimento, quindi mi ha fatto male nei giorni successivi dichiarando il contrario. Faceva la vittima”

La conduttrice ha chiesto a Manuel cosa direbbe a Francesco Sole, lui con molta tranquillità ha risposto: “Ciao Francesco, spero che tu sia felice con Giulia e in bocca al lupo per tutto.”

Sara Fonte