Nilufari Addati, sfogo su Instagram: c’è uno stalker che la perseguita

Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, sta vivendo una brutta situazione, da ormai parecchio tempo a questa parte.

La bella ragazza italopersiana la ha raccontata attraverso le proprie stories su Instagram, chiedendo frattanto aiuto ai propri followers per uscirne.

Secondo quanto raccontato da oltre un anno una persona la starebbe perseguitando, cambiando continuamente profilo.

Lo stalker in questione non si fermerebbe nemmeno dinnanzi ai ban costanti di Instagram: chiuso un profilo, infatti, la persona in questione ne aprirebbe prontamente un altro (sempre e rigorosamente fake).

La ragazza classe ’98 ha così raccontato: “È una persona che mi perseguita da più di un anno. Ho già fatto eliminare altri suoi profili, prima che la bloccassi da questo vari mesi fa. Per passare inosservata mi scriveva addirittura messaggi carini”.

E, come già accennato, a nulla è servito segnalare gli account fake e farli man mano eliminare: “Ho già fatto eliminare altri profili di sua proprietà in passato. Cerca ogni giorno di minare i miei rapporti personali e lavorativi”.