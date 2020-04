Paolo Ciavarro parla di Clizia: “La nostra è una vittoria ben più importante”

Paolo Ciavarro non ha vinto il Grande Fratello Vip, pensa però che trovare l’amore sia stata una vittoria più imporante

Si torna a parlare di Paolo Ciavarro, secondo classificato della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Ciavarro non ha vinto il Grande Fratello Vip, nella casa più spiata d’Italia ha però trovato l’amore con Clizia Incorvaia, lui stesso pensa che questa sia una vittoria più importante. Intervistato dal settimanale Chi ha infatti detto: “La mia è una vittoria ben più importante, ce lo siamo detti anche ieri sera, stanotte io e Clizia. Ed è una vittoria bellissima anche perché inaspettata. Meglio di cosi?”.

L’ex gieffino sapeva che uscendo dalla casa avrebbe trovato un mondo diverso a causa dell’emergenza Coronavirus. Cosa ha provato quando ha visto con i suoi occhi come stanno le cose? In merito a ciò ha detto: “Un conto è immaginarlo, un conto è toccarlo con mano. Già vedere fuori dalla porta cento persone, tutti gli addetti ai lavori, con le mascherine e i guanti è stato scioccante.”

Paolo Ciavarro ha continuato dicendo: “E poi, per me che sono romano, è stato veramente inquietante vedere scorrere le immagini, come in un film, di via del Corso vuota, di Fontana di Trevi e di piazza di Spagna deserte.”

Riferendosi alla conduzione di Alfonso Signorini ha invece detto: “Semplicemente lui ha fatto la differenza, è stato empatico, umano, noi sapevamo che c’era lui, una sicurezza. E ci ha fatto, mi ha fatto capire, quanto era importante continuare proprio nella situazione che stiamo vivendo”.

Grazie al reality anche il rapporto con i suoi genitori è cambiato, oggi è più forte. In merito a ciò Paolo Ciavarro ha concluso dicendo: “Si sono sciolti tanti di quei nodi in questi tre mesi. Io lo so che ho un padre meraviglioso e mi faceva male non ripagarlo per tutto quello che fa e ha fatto per me. Questo sentivo e, invece no, è orgoglioso di me e io non potevo chiedere di meglio“.

