Uomini e Donne, versione classica in onda dal 4 maggio: ecco come sarà la trasmissione

Il format classico di Uomini e Donne tornerà in onda dal 4 maggio, ecco come sarà all’inizio il programma

La versione classica di Uomini e Donne tornerà in onda da lunedì 4 maggio. Da settimane il format del programma è cambiato a causa dell’emergenze Coronavirus.

Gemma Galgani e Giovanna Abate sono state le protagoniste della versione digitale di Uomini e Donne, hanno infatti avuto la possibilità di continuare a conoscere i loro corteggiatori attraverso la scrittura.

Ieri sera Giuseppe Conte ha ufficializzato che la Fase 2 del Coronavirus inizierà il 4 maggio, pian piano e con le dovute precauzioni si tornerà alla normalità. Uomini e Donne tornerà in onda da lunedì, ma all’inizio ci saranno delle restrizioni.

Come sarà la trasmissione? Stando a quanto si legge su Tv Blog in studio non sarà presente il pubblico, si dovrà inoltre continuare a rispettare il distanziamento sociale. Maria De Filippi condurrà il programma in video. Nella messa in onda della puntata del 4 maggio, Gemma e Giovanna incontreranno gli uomini con cui hanno chattato nel corso della versione digitale della trasmissione. La Galgani scoprirà finalmente chi sono i cavalieri misteriosi che hanno suscitato la sua attenzione e il suo interesse.

Conte ha annunciato che saranno possibili gli spostamenti all’interno della stessa Regione. Gli spostamenti da Regione a Regione saranno invece consentiti solo per motivi di salute o di lavoro. All’inizio, nel programma verranno quindi invitati solo coloro che provengono dalla regione Lazio, dove si registra Uomini e Donne.

Più avanti anche uomini e donne della regioni più a Sud potranno partecipare al programma. Per quanto riguarda le persone provenienti dal Nord al momento non verranno invitate a Uomini e Donne, dal momento che il maggior numero dei contagi si è registrato proprio al Nord.

