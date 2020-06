Ascolti TV primetime, mercoledì 24 giugno 2020: Nero a metà al 16.9%, New Amsterdam al 9%

Gli ascolti tv primetime di ieri, mercoledì 24 giugno 2020, hanno visto la vittoria della fiction in replica, in onda su Raiuno, “Nero a metà” che ha guadagnato il 16.9%. Calo per la serie tv “New Amsterdam”, in onda su Canale 5, che ha ottenuto il 9% di share. Ecco, per voi, gli ascolti tv primetime registrati ieri, sui principali canali nazionali.

Nella serata di ieri, mercoledì 24 giugno 2020, su Rai1 la fiction in replica Nero a Metà ha conquistato 3.387.000 spettatori pari al 16.9% di share. Su Canale 5, nella nuova collocazione, il finale di New Amsterdam 2 ha raccolto davanti al video 1.789.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 – dalle 21.48 alle 22.34 – NCIS ha interessato 715.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 X-Men – Conflitto Finale ha intrattenuto 1.042.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 1.795.000 spettatori pari ad uno share del 9.1% (presentazione di 11 minuti: 680.000 – 3.1%). Su Rete4 La Tempesta Perfetta totalizza un a.m. di 739.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 588.000 spettatori con uno share del 3.6%. Su Tv8 Due Cuori e una Provetta segna 581.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove E io non Pago – L’Italia dei Furbetti ha raccolto 469.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai Premium La Notte di San Giovanni, con Arianna Ciampoli,registra 216.000 spettatori con l’1.1%. Su Iris Green Zone raccoglie 398.000 spettatori e l’1.9%. Su Cielo Cold Zone – Minaccia Glaciale raccoglie 399.000 spettatori pari all’1.8%. Su Sky Sport Serie A Atalanta- Lazio ha ottenuto 484.000 spettatori e il 2.4%.

Maria Rita Gagliardi

