‘Perduta nel Vermont’, trama e curiosità sul film romantico del 2017

Stasera su Rai 1 andrà in onda ‘Perduta nel Vermont’, film romantico del 2017; scopri la trama, il cast e le curiosità

Rai 1 ci propone per stasera 18 Agosto 2020 un film romantico del 2017, ‘Perduta nel Vermont’. Diretto da David Winning, con Julie Gonzalo, il film racconta una storia dolceamara.

Una giovane donna fugge da una vita troppo frenetica che minaccia di travolgerla, ma il destino la condurrà in un incantevole viaggio alla scoperta di sé stessa. E, forse, anche delle ragioni del cuore.

Si tratta di un film per la tv il cui titolo originale è ‘Falling for Vermont’ (letteralmente ‘Innamorarsi del Vermont’). A dispetto del titolo, tutta la storia è stata girata in Columbia!

‘Perduta nel Vermont’: la trama del film

La protagonista di ‘Perduta nel Vermont’, Angela, è una giovane scrittrice di romanzi per ragazzi, che sembrerebbe aver coronato il sogno della sua vita. Tutti impazziscono per i suoi libri, la riconoscono ovunque e la fermano per avere un suo autografo. E’ il successo, quello vero, quello con la S maiuscola. Ed è quello che Angela vuole, quello che ha sempre voluto.

Eppure la protagonista si sente in trappola da quel mondo che giorno dopo giorno sembra farsi più opprimente. Ben presto la pressione mediatica diventa insopportabile. Angela decide così di fuggire, regalandosi quel periodo sabbatico di cui ha tanto bisogno.

Lascia quindi Boston alla volta del Vermont, dove progetta di trascorrere una vacanza senza pensieri. Sfortunatamente, un terribile temporale la sorprende mentre è ancora in viaggio e la sua macchina si schianta fuori strada. Quando Angela recupera i sensi, non ricorda nulla; né chi sia, né cosa ci faccia in quel paese sconosciuto.

Per fortuna in suo soccorso arriva Jeff, il medico locale. L’uomo la soccorre e le offre ospitalità in casa sua. Angela fa così conoscenza anche con i figli di Jeff, che il medico ha dovuto crescere da solo dopo la morte della moglie.

Gradualmente Angela comincia a recuperare i suoi ricordi, ma la scelta che le si pone davanti è ardua. Tornare alla sua vecchia vita o abbandonare i sogni e restare per sempre nel Vermont con un uomo che conosce a malapena?…

Il cast del film

Nel cast di ‘Perduta nel Vermont’ troviamo Julie Gonzalo nei panni della protagonista, Angela. La bella attrice argentina (classe 1981) ha partecipato fra gli altri a ‘Dodgeball – Palle Al Balzo’, ‘Cinderella Story’ (con Hillary Duff) e ‘Fuga dal Natale’ e come comparsa in numerose serie tv fra cui ‘Grey’s Anatomy’, ‘CSI’, ‘NCSI’ e ‘Veronica Mars’.

Il dottor Jeff ha invece le fattezze di Benjamin Ayres, attore canadese che si è fatto notare in ‘Saving Hope’; anche nella serie interpretava un medico. E’ comparso anche in ‘The Vampire Diaries’ e in ‘Bitten’. Una curiosità; Jeff è un lontano discendente di Boris Karloff, l’iconico attore di film horror famoso per aver interpretato il mostro di Frankenstein e la prima Mummia.

Una giovanissima Lauren McNamara intepreta la figlia di Jeff, Emily. L’attrice ha recitato in un gran numero di film per la TV, compreso ‘Una vita da star’, ‘Welcome to Christmas’ e la serie televisiva ‘Aftermath’ dove interpreta Sherry.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui