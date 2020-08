Uomini e Donne, anche Nilufar Addati si aggiunge alla lista dei positivi al Covid-19

L’ex tronista di Uomini e Donne si è aggiunta alla lista dei positivi al coronavirus. Con lei altri ex protagonisti del dating show di Canale 5

Nilufar Addati ha scoperto di aver contratto il coronavirus dopo aver fatto ritorno dalla sua vacanza in Sardegna. La comunicazione è stata data nelle scorse ore dalla stessa ex tronista sul suo profilo Instagram. “Ho vissuto i miei cinque giorni di vacanza in Sardegna con evidentemente troppa spensieratezza” ha scritto la bella ventiduenne. L’influcencer partenopea è in buone condizioni di salute e si trova in quarantena fiduciaria, in attesa di un secondo tampone.

Lista di altri ex protagonisti di Uomini e Done positivi al Covid-19

Oltre a Nilufar Addati, nella lista degli ex protagonisti di Uomini e Donne che hanno contratto il Covid-19 ci sono l’ex corteggiatrice Giulia Latini, Andrea Melchiorre, Adriana Peluso, Daniele Schiavon e Vittoria Deganello.

Stando a quanto riporta Very Inutil People, diversi personaggi noti e molto seguiti sui social terrebbero celata la loro positività per trascorrere le vacanze “spensierate” in Sardegna e a Ibiza.

