Salma Hayek compie 54 anni e sfoggia un fisico da urlo

L’attrice Salma Hayek è stata ripresa alla vigilia del 54esimo compleanno in un costume che mette in evidenza il fisico scultoreo.

Gli anni passano per tutti ma c’è chi può permettersi di non sentirli. E’ il caso di Salma Hayek, che ha pubblicato degli scatti in costume che rendono giustizia al suo fascino. Al compimento dei 54 anni l’attrice appare perfettamente in forma, avvenente e sensuale.

Il costume, dal taglio elegante e perfetto per una scampagnata, le fascia la figura mettendo in risalto le curve armoniose e la corporatura slanciata di Salma.

A riprova del fatto che la classe non è acqua e anche a 54 anni una donna può essere un’icona di stile.

Salma Hayek e le foto in costume per i 54 anni

La notizia arriva dal tabloid britannico Daily Star. Salma Hayek per festeggiare il suo cinquantaquattresimo compleanno ha deciso di regalarsi un’esclusiva vacanza in Europa. In compagnia del marito, il miliardiario Francese Francois-Henri Pinault, con cui dal 2006 condivide un’appassionata storia d’amore.

L’attrice messicana ha postato la foto sul suo profilo Instagram. Nelle immagini, la Hayek indossa un costume nero intero, con spacco sul decolleté e gonna sarong semitrasparente.

Il tutto corredato da gioielli sobri che fanno risaltare l’acconciatura austera dei capelli, occhiali da sole e un cappello di tela bianca a tesa larga.

Insomma un look all’insegna dell’eleganza, anche nel tempo libero. Perché non è affatto detto che “outdoor” sia sinonimo di “shabby”. Soprattutto per un’attrice del calibro della Hayek, che ha sempre sfoggiato con orgoglio il suo fisico scultoreo.

Dal debutto in bikini nel film ‘Dal tramonto all’alba’ (con George Clooney), Salma Hayek non ha mai nascosto le sue curve, condividendo spesso foto in due pezzi o che le mettono comunque in risalto il fisico.

Non ce n’è… Throwback Thursday!

L’attrice messicana ha però voluto specificare che la foto postata su Instagram non è un “falso temporale”. In altre parole non si tratterebbe di immagini di gioventù ma di uno scatto attuale.

“Un ringraziamento di cuore a Marjo”, ha scritto inoltre Salma Hajek, “che si è improvvisato fotografo.”

E a corredo delle foto che la mostrano in forma ultra smagliante, aggiunge, anticipando le critiche dei detrattori: “Indovinate chi è che sta per compiere 54 anni? Per la cronaca, questa foto non è un Throwback Thursday!”

Si chiamano così le foto, solitamente postate al Giovedì, che mostrano i protagonisti immortalati “in gioventù”. Ma Salma non ci sta e vuole ribadire che quella nelle foto è lei come appare oggi; incurante del tempo che passa, felice e rilassata.

Che il segreto dell’eterna giovinezza di Salma Hayek sia la felicità coniugale? L’attrice e il marito infatti sono sempre apparsi molto coesi e uniti. Una coppia come se ne trovano poche nel jetset internazionale, solitamente “affollato” di divorzi, separazioni, nuovi flirt e tanto gossip.

I due si sono conosciuti nel 2006 per convolare a nozze tre anni dopo, nel 2009. Da quel momento la Hayek ha sempre portato con disinvoltura il doppio nome unendo al suo quello del marito, Pinault.

Il celebre imprenditore francese è specializzato nel settore del lusso, a capo del brand Kering. La coppia ha avuto una figlia, Valentina Paloma, che è nata il 22 Settembre 2007.

