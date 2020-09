Emma Marrone: chi sono i genitori dell’artista salentina?

Emma Marrone non ha mai nascosto di dovere molto ai suoi genitori. In ogni sua scelta, mamma e papà l’hanno sempre sostenuta. Le sono stati vicini in ogni momento della sua vita, sia nei periodi di successo, che in quelli più difficili (la malattia). Una famiglia molto unita che ha seguito Emma nel suo percorso artistico costellato da tante soddisfazioni, ma anche da molte difficoltà. Ma chi sono i genitori di Emma Marrone?

Emma Marrone: ecco chi sono i genitori della cantante

La signora Maria Marchese è la madre di Emma Marrone. Come leggiamo da Viaggi News, nella sua vita ha sempre fatto la casalinga, occupandosi dell’educazione di Emma e di suo fratello Francesco. Il papà di Emma si chiama, invece, Rosario Marrone. Si tratta di un personaggio chiave nella carriera della 36enne-

Rosario Marrone è un musicista ed è stato lui ad accorgersi del talento di Emma. Possiamo ben dire, quindi, che Marrone sia figlia d’arte. Lo stesso padre l’ha portata su questo percorso artistico, sicuro che avesse tutte le carte in regole per diventare una star. Rosario, in passato, ha inserito la figlia in varie band in cui suonava lui, come gli H20 e i Karadreon. Wuesti piccoli passi sono stati la fonte della carriera artistica di Emma Marrone.

Da dove proviene la famiglia di Emma?

I genitori di Emma Marrone sono originari di Aradeo (Lecce). Tuttavia, quando la cantante era ancora una bambina i due vivevano a Sesto Fiorentino. Di conseguenza, Emma è nata a Firenze, per poi trasferirsi in Puglia, terra natale della sua famiglia. Nel 2018, nel corso di un’intervista allo studio Gedi, Emma avevea dichiarato: “Ho visto i miei genitori sgretolarsi… Li ho visti invecchiare d’un colpo”. Si riferiva, ovviamente, al periodo della malattia, quando Emma è stata colpita da un cancro alle ovaie, un mostro sconfitto con successo dalla determinazione di Emma, dalle cure medice e, inoltre, dal calore e supporto della sua adorata famiglia.

LEGGI ANCHE: Chi è Rossella Erra, l’amata opinionista di Vieni da me?

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui