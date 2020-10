Io ti cercherò, anticipazioni puntata 12 ottobre: Sara trova una nuova pista sulla morte di Ettore

Le nuove puntate di Io ti cercherò andranno in onda stasera, alle ore 21,25, su Rai Uno. Cosa succederà nelle puntate di stasera? Ecco alcune interessanti anticipazioni.

Io ti cercherò: ecco cosa succederà nelle prossime puntate

Nella prossima puntata di Io ti cercherò, Sara farà un’interessante scoperta nel computer di Ettore. La puntata si chiama Il cercatore, proprio perché in un video la donna scopre la presenza di due punkabbestia.

Valerio li rintraccia in un centro di recupero. La coppia gli svela così che il figlio Ettore non è morto in acqua, annegato, ma è stato gettato nel Tevere subito dopo la sua morte da due uomini.

I ragazzi, però, sono stati dichiarati non attendibili perché facevano parte di una comunità di recupero. Una conferma che arriva anche nella puntata successiva di questa sera, Acqua.

Infatti, dal Tevere emerge una scarpa di Ettore. La scarpa, però, evidenzia tracce che non ci sono nel letto del fiume. Il ragazzo, quindi, come rivelerà un esame scientifico, è morto nelle cave di travertino di Tivoli.

Valerio chiede così a un amico con un cane segugio di visitare le cave e lì trova una maglietta di Ettore. Le due puntate sono disponibili già su Rai Play.

