Tommaso Zorzi si scontra con Morra al Grande Fratello Vip, litiga anche con Enock

Ecco cosa è successo al Grande Fratello Vip tra Tommaso Zorzi, Massimiliano Morra e Enock Barwuah

Un comunicato della redazione del Grande Fratello Vip ha creato non poca tensione ieri nella casa più spiata d’Italia, Tommaso Zorzi si è scontrato con Massimiliano Morra e Enock Barwuah.

Gli autori del reality hanno chiesto ai concorrenti di votare il ‘comodino’ della quinta edizione, cioè il concorrente che nella casa si è messo meno in gioco. A prendere più voti è stata Guenda Goria, anche Andrea Zelletta e Massimiliano Morra hanno però preso molti voti.

Tommaso Zorzi mentre chiacchierava con gli altri concorrenti ha detto che a parer suo è giusto creare delle circostanze all’interno della casa. A detta sua nella vita reale lui è un tipo che si fa molto i fatti suoi, ma nella casa ha un atteggiamento diverso perché sta giocando ed è normale creare delle dinamiche.

Tra le varie cose Zorzi ha detto: “Qua dentro faccio delle cose, sollevo delle questioni che normalmente non farei. Tuttavia sto lavorando, sono al Grande Fratello“. Massimiliano Morra non pensa che sia giusto comportarsi come fa Zorzi, lo ha infatti accusato di essere falso. Pensa che nella casa lui indossi una maschera invece di mostrare al pubblico chi è davvero. L’attore vuole invece farsi conoscere nella casa per quello che è davvero, senza filtri o altro.

Anche Enock Barwuah la pensa come Morra, ha infatti accusato Tommaso di avere due facce. Il calciatore ha fatto sapere che non ha intenzione di intromettersi nelle vicende degli altri solo per fare spettacolo visto che si trova al Grande Fratello Vip. Il fratello di Balotelli ha poi detto di voler essere se stesso nella casa. Zorzi però gli ha detto che quello d adottare strategie è un suo diritto perché all’interno della casa le discussioni non sono private.

Anche Enock ha accusato Tommaso Zorzi di essere falso. Subito dopo è intervenuto ancora Morra per dire che a parer suo il comportamento dell’influencer nella casa più spiata d’Italia non è quello più corretto.

Sara Fonte

