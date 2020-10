Nuovo concorrente gay al Grande Fratello Vip: Signorini asseconda la richiesta di Tommaso Zorzi

A breve entrerà un nuovo concorrente gay al Grande Fratello Vip, a confermare la novità è stato Alfonso Signorini

Da un po’ non si fa che parlare della possibilità di vedere nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, nelle ultime ore è stato confermato che un nuovo concorrente gay entrerà presto nella casa più spiata d’Italia.

Quella di far entrare un altro gay nella casa del Grande Fratello Vip è stata una richiesta di Tommaso Zorzi. Nel corso della scorsa puntata al conduttore il gieffino ha chiesto di far entrare un concorrente gay per avere la possibilità di approfondire una conoscenza e magari trovare anche l’amore.

Ai suoi compagni di avventura Zorzi ha detto: “Io con i ragazzi ci parlo, ma poi dopo un po’ non so più cosa dire. Se parlano di palestra, ragazze e calcio io dopo vado via. Mi sono affezionato e sono tutti carini, però vorrei qualcuno più vicino a me. L’ho fatta ogni giorno questa richiesta”.

La produzione del Grande Fratello Vip ha accolto la richiesta del gieffino. Ieri sera Alfonso Signorini nell’ultima puntata di Casa Chi ha rivelato: “Un nuovo concorrente gay entrerà presto nella Casa del Gf Vip. È la risposta alla precisa richiesta di Tommaso Zorzi che vuole un inquilino da corteggiare”.

Come reagirà Tommaso Zorzi quando scoprirà che la sua richiesta è stata assecondata? Intanto in molti si chiedono chi possa essere il nuovo concorrente gay del reality. I primi indizi sono arrivati a Pomeriggio 5, a quanto pare il ragazzo è stato in Sicilia insieme a Zorzi in vacanza, era anche tra i probabili partecipanti della quinta edizione.

In tantissimi sui social stanno facendo il nome di Claudio Sona, ex tronista gay di Uomini e Donne. Sarà davvero lui il nuovo concorrente gay del Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte

