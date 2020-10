Can Yaman e Demet Ozdemir, nuova soap opera dopo Daydreamer? Ecco cosa dice l’attore a Verissimo

Can Yaman e Demet Ozdemir reciteranno insieme in una soap opera dopo Daydreamer? Al momento, si parla solo di indiscrezioni.

Nella soap, i due personaggi interpretati dagli attori sono fidanzati e in tanti hanno pensato che anche tra di loro ci fosse una certa intesa.

Quindi, sono in tanti i telespettatori italiani che attendono un nuovo progetto con entrambi sul set. In una puntata di Verissimo, Can Yaman aveva rivelato che sta pensando di fare un film in Italia con Ozpetec.

Per lui, l’Italia è un luogo di affetto ricambiato da parte del pubblico e conosce molto bene la nostra cultura. L’indiscrezione su una nuova serie con Demet Ozdemir parte da alcuni video su YouTube in inglese.

Infatti, dopo Daydreamer, l’attrice è tornata in Turchia per girare un’altra soap. Quindi, ci sono tutti i presupposti per vedere entrambi sullo schermo.

Al momento, però, anche se anche dalla produzione sarebbero interessati in tal senso, non ci sono nomi di nuove soap e nemmeno trame. Quindi, si deve attendere per saperne di più.

Leggi anche => Can Yaman e Ferzan Ozpetec insieme: che ci sia al centro un nuovo film?

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui