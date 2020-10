Chi è Selvaggia Roma, nuova concorrente del GF Vip 5?

Selvaggia Roma è la nuova concorrente del GF Vip 5: biografia, età e curiosità

Oggi, domenica 18 ottobre, è arrivato un nuovo scoop sui nuovi inquilini del Grande Fratello Vip 5: Selvaggia Roma entrerà nella casa più spiata d’Italia. A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia, fidato collaboratore di Alfonso Signorini, con un articolo pubblicato Giornalettismo.

Chi è esattamente Selvaggia Roma

Classe 1990, Selvaggia Roma è nota per aver corteggiato Alessio Lo Passo a Uomini e Donne e partecipato a Temptation Island con l’allora fidanzato Francesco Chiofalo, con il quale ha avuto una relazione burrascosa. La ragazza inoltre è stata ospite dei programmi di Barbara D’Urso per difendere l’amica Eliana Michelazzo per il caso Mark Caltagirone.

Secondo quanto riportato da Giornalettismo, Selvaggia è single e ha già stabilito una conoscenza con l’ex velino Pierpaolo Pretelli, per il quale nutrirebbe un forte interesse. Come se non bastasse, ha conosciuto anche Enock Barwauh, fratello di Mario Balotelli. Insomma, che si sia un flirt in atto oppure un semplice rapporto di amicizia? Tutto si scoprirà mano a mano nelle prossime puntate e sicuramente ci sarà molto da discutere anche grazie alla sua prorompente personalità.

Curiosità? Pare che, l’influencer sia molto gradita anche da Matteo Salvini, che ha marchiato con un like un suo scatto sensuale a bordo piscina.

