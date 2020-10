L’ex moglie di Maurizio Costanzo, Marta Flavi, ringrazia Maria De Filippi per esserselo “portato via”

Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, ha lanciato una provocazione a Maria De Filippi. Intervistata a Domenica In, la donna ha parlato di quei momenti difficili, quando sapeva che il marito la tradiva, ma non sapeva con chi.

Infatti, mai avrebbe immaginato (o almeno così ha detto alla “Zia” Mara Venier) che la donna che le stava rubando il marito sarebbe stata Maria De Filippi. I due erano sposati da 5 anni.

La Flavi cacciò di casa Costanzo e, dopo il divorzio, Maurizio sposò la De Filippi. Il ringraziamento alla conduttrice Mediaset arriva, però, dalle pagine di Nuovo.

(…) ringrazio Maria per avermelo portato via Marta Flavi

Anche la De Filippi aveva commentato tempo fa la vicenda a Domenica In, intervistata sempre da Mara Venier.

Speriamo che nessuno si offenda, neanche la sua ex-moglie. All’epoca eravamo amanti, siamo stati scoperti ed è stata fatta una scelta, o stiamo insieme o ci separiamo. Quando fummo scoperti, c’erano implicazioni familiari, perché nessuno sapeva nulla, io lavoravo per lui ed avevo paura. Maria De Filippi

Ora che le acque si sono calmate da tempo, Marta Flavi ha detto che è stato meglio così con Maurizio Costanzo. Infatti, la coppia Costanzo-De Filippi tiene ancora oggi.

Leggi anche => Adua Del Vesco è incinta? La gieffina ha un ritardo: chiede un test di gravidanza al Grande Fratello Vip

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui