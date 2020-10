Adua Del Vesco incinta al GF Vip? Lei nega ma poi svela: “Domani farò il test”

Adua Del Vesco potrebbe davvero essere incinta al Grande Fratello Vip? Ecco cosa ha detto la gieffina nella puntata di ieri

Si continua a parlare della possibilità che Adua Del Vesco sia incinta al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nei giorni scorsi la gieffina nella casa più spiata d’Italia ha svelato di avere un ritardo, le altre concorrenti le hanno quindi consigliato di fare un test di gravidanza per stare più serena. Sul web si è parlato molto del fatto che Adua avesse chiesto giorni fa un test di gravidanza alla redazione del Grande Fratello Vip, la ragazza però non lo ha ancora fatto.

La notizia sulla presunta gravidanza negli ultimi giorni ha fatto il giro del web, durate la dodicesima puntata andata in onda ieri Alfonso Signorini ha chiesto alla gieffina in confessionale se fosse in dolce attesa. Adua Del Vesco ha sorriso lasciando intendere che potrebbe essere in dolce attesa, subito dopo ha però precisato che non c’è la possibilità che sia incinta.

La Del Vesco ha poi detto che non c’è ragione di pensare che sia in dolce attesa, lei non vuole pensarci per non provare ansia e non dare ansia al suo fidanzato. Dopo la puntata ha però raccontato la vicenda al Elisabetta Gregoraci, alla gieffina ha confessato che intende davvero fare il test di gravidanza oggi. Queste le sue parole: “Giuliano starà morendo. Domani faccio il test”.

Adua Del Vesco pensa che il suo ritardo dipenda dallo stress, al momento non possiamo però sapere ancora con certezza se sia davvero incinta oppure no. Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui