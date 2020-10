Chi è Carlo Gussalli Beretta, nuovo fidanzato di Giulia De Lellis ed ex amico di Damante?

Carlo Gussalli Beretta, nuovo fidanzato di Giulia De Lellis nonché ex amico di Andrea Damante: età, biografia e curiosità

Figlio del vicedirettore della fabbrica di armi Pietro Gussalli Beretta, Carlo Gussalli Beretta è balzato agli onori della cronaca rosa per il flirt con Giulia De Lellis.

Chi è esattamente Carlo Gussalli Beretta?

Nato a Brescia nel 1998, Carlo Gussalli Beretta è figlio di Pietro Gussalli Beretta e Umberta Gnutti Beretta. Proviene da una famiglia molto agiata: infatti, è discendente di Bartolomeo Beretta, fondatore di una delle fabbriche di armi leader nel settore.

Dopo aver studiato alla British School of Milan, si è trasferito per conseguire un baccellierato internazionale presso il collegio svizzero Institut Le Rosey. Dopodiché, è tornato in Italia per conseguire una laurea in economia aziendale e manageriale alla Bocconi di Milano. Pur essendo rampollo della famiglia Beretta, Carlo si è rimboccato le maniche dal punto di vista professionale. Il ragazzo, infatti, ha lavorato come stagista presso l’Accademia militare degli Stati Uniti a West Point, e ora è impegnato come tirocinante presso Bombardier Transportation a Berlino.

Dal punto di vista sentimentale, Carlo è una persona molto riservata nonostante abbia fatto discutere per i suoi flirt con Dayane Mello e Sara Soldati, ex concorrente del GF Vip 4. Attualmente, sembra essere impegnato con Giulia De Lellis, con la quale ha trascorso le vacanze estive assieme all’amico Andrea Damante. Quest’ultimo, pare che abbia interrotto i rapporti con Carlo proprio quando venne a conoscenza della presunta relazione con la sua allora fidanzata.

