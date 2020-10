Enock Barwuah e Guenda Gorio, duro scontro al Grande Fratello Vip: il gieffino fa volare il microfono

Enock Barwuah e Guenda Gorio si sono scontrati animatamente ieri al Grande Fratello Vip, ecco cosa è successo

Enock Barwuah e Guenda Gorio si sono scontrati in modo alquanto animato ieri al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Motivo del litigio? Il gieffino non ha gradito il modo in cui si è espressa Guenda mentre parlava di Mario Balotelli in merito alla battuta che il calciatore ha fatto su Dayane Mello durante la sua ospitata al Grande Fratello Vip.

Nel pomeriggio Tommaso Zorzi aveva proposto agli altri concorrenti di fare un gioco per rendere la giornata più allegra e movimentata. La sua proposta era quella di fare a turno il maggiordomo di un altro concorrente. A bloccare la sua iniziativa ci ha pensato Enock ricordando che sua madre è stata una collaboratrice domestica in passato. Ha poi aggiunto: “Anche la mamma di Andrea Zelletta… si potrebbero sentire toccate”.

In serata Guenda Gorio al fratello di Balotelli ha fatto notare che la stessa sensibilità mostrata nel pomeriggio avrebbe dovuta mostrarla nei confronti di tutte le donne dopo la criticata battuta fatta dal fratello a Dayane Mello. Rivolgendosi a Enock ha detto: “Hai chiesto di tutelare la sensibilità delle collaboratrici domestiche, avresti dovuto tutelare la sensibilità delle donne dissociandoti dalla battuta di tuo fratello Mario Balotelli.”

Le parole della Gorio hanno mandato su tutte le furie Enock Barwuah, il gieffino si è infatti alzato velocemente dal tavolo e ha fatto volare in aria il suo microfono. Il fratello di Balotelli è stato molto duro con la figlia di Maria Teresa Ruta, rivolgendosi a lei ha detto parole come: “Chi caz…. sei? Vaff….”

La contessa De Blanck ha preso le difese di Enock, a Guenda ha detto che non era il caso di tirare ancora fuori una vicenda già affrontata nella casa. Alla Gorio ha detto: “Ma vaff…., non era il momento di dire questa cosa a tavola. Che caz… c’entra lui con il fratello…”.

Dopo lo scontro Enock Barwuah e Guenda Gorio hanno cercato di avere un chiarimento al Grande Fratello Vip. I due riusciranno a lasciarsi la vicenda alle spalle o il loro rapporto si è ormai rovinato nella casa? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.

Sara Fonte

