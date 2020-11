Luigi Mastroianni ha una nuova fidanzata: l’annuncio su Instagram

Luigi Mastroianni sul suo profilo Instagram ha svelato ai fan di avere una nuova fidanzata

C’è un nuovo amore nella vita di Luigi Mastroianni, divenuto noto in passato per aver partecipato prima come corteggiatore poi come tronista al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi si Canale 5.

Dopo la dine della storia d’amore dell’ex tronista con Irene Capuano i fan hanno continuano a sperare per molto tempo di rivederli insieme come coppia, tra loro però non c’è stata nessuna riconciliazione. I due sui social sembravano più innamorati che mai, con il tempo però hanno capito di essere troppo diversi. Tante erano le incomprensioni tra loro ed è per questo che hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione.

Da mesi l’ex corteggiatrice è legata sentimentalmente ad un altro uomo, nelle ultime ore anche Luigi Mastroianni ha finalmente confermato di avere una nuova fidanzata.

Dopo la rottura con Irene più volte si era parlato di un presunto nuovo amore nella vita dell’ex tronista, pettegolezzi che lui non aveva mai confermato, al contrario è sempre stato molto riservato.

A fine giugno Mastroianni era stato avvistato in atteggiamenti intimi con una ragazza bionda, altri dettagli lasciavano pensare che i due stessero insieme e che la loro relazione fosse già seria.

Poche ore fa Luigi Mastroianni ha postato la prima foto su Instagram insieme alla nuova fidanzata. Nella didascalia si legge: “Lei è Anna. Qualcuno già qualche mese fa aveva intuito, ma ho preferito non rispondere e svagare su l’argomento.”

L’ex tronista ha aggiunto: “Ho preferito non esporla per proteggerla da un mondo social di cui faccio parte, ma che a lei non interessa. Forse per questo mi prenderò qualche insulto da parte sua (troppo riservata), ma oggi ero particolarmente fiero di lei e tanto felice per lei… e ci tenevo a dirlo a tutti voi.”

Luigi Mastroianni ha poi concluso dicendo: “Sono felice e c’ho fatto caso. A mille traguardi come questi…ma insieme. Ti amo.“

Non si sa ancora nulla sulla nuova fidanzata di Luigi, non è taggata nel post. Come lui stesso ha detto Anna è molto riservata e non è interessata ai social. Non ci resta quindi che attendere nuovi dettagli per saperne di più su di lei e sulla loro storia d’amore.

