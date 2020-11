Stefano Bettarini e Dayane Mello si sono scontrati al Grande Fratello Vip: lei svela la verità sul loro flirt

C’è stato un confronto-scontro tra Stefano Bettarini e Dayane Mello ieri al Grande Fratello Vip, ecco cosa si sono detti

Stefano Bettarini ha varcato la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip, nella puntata andata in onda ieri 6 novembre su Canale 5.

Quando è entrato Dayane Mello si è allontanata, è stata l’ultima a salutarlo. Tra loro in passato c’è stato un flirt, si erano conosciuti all’Isola dei famosi.q Quando lei ha partecipato al reality, lui svolgeva invece il ruolo di inviato.

Dopo il primo breve incontro tra loro nel salotto della casa, Alfonso Signorini ha chiamato Dayane Mello in confessionale. La gieffina ci ha tenuto a fare chiarezza in merito a ciò che è successo anni fa tra lei e Stefano. Queste le sue parole: È il momento di chiarire: una sco…ta e basta. Una. Te lo dico, non ho niente da nascondere”.

Tra loro c’è stata quindi una sola notte di passione, il giorno dopo sono stati però paparazzati dal settimanale Chi mentre si baciavano, la foto finì in copertina. La Mello pensa che sia stato Bettarini a chiamare i fotografi per finire in copertina.

Subito dopo c’è stato un confronto tra Dayane Mello e Stefano Bettarini, quando lei lo ha raggiunto in salotto. Bettarini le ha detto di aver sentito quando ha parlato male di lui. Le ha infatti detto: “Beccarsi del co…ne da te è un complimento”.

Stefano Bettarini ha subito messo in chiaro che non vuole metterla in cattiva luce, ha precisato di non essere nella casa per merito suo. Lei ha ribadito che tra loro non c’è stata una storia. Signorini ha chiesto loro di avere toni più calmi, pensa che dovrebbero chiarire visto che vivranno insieme al Grande Fratello Vip.

Il conduttore ha anche difeso Bettarini dalle accuse di Dayane dicendo che non è stato lui a chiamare i fotografi anni fa per finire sulla copertina di Chi. Dayane Mello ha fatto le sue scuse a Stefano, i due nella casa proveranno a ricominciare da zero.

Sara Fonte

