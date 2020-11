Stefano Bettarini squalificato al Grande Fratello Vip: nella casa chiede scusa

La produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di squalificare Stefano Bettarini

Stefano Bettarini è stato squalificato al Grande Fratello Vip, nel corso della 16esima puntata andata in onda ieri 9 novembre su Canale 5.

Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità che sarebbe stato squalificato a causa di un’affermazione che a molti era sembrata una bestemmia.

Ieri sera Alfonso Signorini all’inizio della puntata ha chiesto a Stefano Bettarini di andare in confessionale. Al gieffino ha detto: “Sei stato un ciclone in questi 3 giorni. Però ti seri reso protagonista di un episodio infelice. Sai già di cosa parlo sono sicuro. Durante quella conversazione ti sei lasciato sfuggire un’affermazione che ha offeso la sensibilità di molte persone.”

Il conduttore ha poi aggiunto: “Non possiamo passarci sopra o giustificare tutto con l’intercalare toscano. Siamo sicuri che non volevi offendere nessuno e che non c’era l’intenzione di farlo, ma questo è quanto. Il contenuto è blasfemo nei confronti di una divinità. Ti senti di chiedere scusa? So bene la persona che sei, ma i provvedimenti erano dovuti, soprattutto per i milioni di persone che si sono sentite ferite.”

E ancora: “Dispiace anche perché sei un professionista dei reality e pensavo sapessi tutto bene. Diciamo che non me lo sarei aspettato da uno come te.

Stefano Bettarini ha subito chiesto scusa, ci ha tenuto a precisare che la sua intenzione non era assolutamente quella di offendere, ha ribadito che è molto credente. Queste le sue parole: “Errori umani che purtroppo vengono fatti. È un reality. Chiedo scusa, mi sono reso conto subito di cosa mi era sfuggito”.

Poco dopo in salotto Signorini gli ha comunicato la decisione della produzione del Grande Fratello Vip. A Bettarini ha detto: “Sei ufficialmente squalificato dal gioco“.

Stefano Bettarini ha accettato la squalifica senza replicare, ha salutato tutti i concorrenti rimasti in gioco dopodiché ha lasciato la casa più spiata d’Italia.

Sara Fonte

