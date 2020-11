Cotto e mangiato ricetta 9 novembre 2020: pollo al curry

A Cotto e Mangiato, la settimana inizia con il botto. Tessa ha preparato una ricetta rivisitata del pollo al curry.

La ricetta

Per gli ingredienti, avrai bisogno di:

250 grammi di petto di pollo

Farina

Curry

Formaggio cremoso a piacere

Burro

Procedimento

Infarinare il petto di pollo e metterlo a rosolare in padella con olio aglio e aromi vari. Intanto in una pentola far sciogliere burro, formaggio cremoso e curry a piacere. A metà cottura del pollo aggiungere la crema di formaggio e lasciare cuocere finché non si addensa. Una ricetta facile e veloce, Cotta e Mangiata.

