Il Silenzio dell’Acqua 2: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione in onda dal 27 novembre 2020

Il Silenzio dell’Acqua 2 torna con Giorgio Pasotti e Ambra Angioini nel paese nel triestino inventato ad hoc Castel Marciano. La seconda serie inizierà il 27 novembre 2020 alle 21.20, in prima serata e in prima visione su Canale 5.

Pier Belloni è confermato come regista della serie. Gli ispettori Andrea Baldini e Luisa Ferrari dovranno indagare su due omicidi molto sospetti. Infatti, si tratta dei corpi di Sara e Luca, ritrovati in una casa allagata. Sembra che il responsabile sia entrato in casa da una finestra.

Cosa sarà successo davvero? Per scoprirlo, i due dovranno indagare su una serie di personaggi minori, cercando di scoprire la verità partendo dalla psiche dei diversi personaggi.

Il Silenzio dell’Acqua 2: anticipazioni

Anche per la seconda stagione, Mediaset sta pensando a una serie di 8 episodi per 4 appuntamenti televisivi. In più, le puntate si potranno vedere gratis su Mediaset Play a partire dal giorno dopo della trasmissione in diretta.

Così, le puntate si possono rivedere su smartphone, tablet, PC e altri dispositivi con una semplice registrazione gratis con e-mail e password.

Le puntate saranno settimanali. Dopo il 27 novembre, le puntate successive sono: il 4, l’11 e il 18 dicembre 2020, sempre alle 21.20 su Canale 5.

Il cast è composto da:

Ambra Angiolini: Luisa Ferrari.

Giorgio Pasotti: Andrea Baldini.

Stefano Pesce: Elio.

Riccardo Manera: Matteo.

Camilla Filippi: Roberta.

Fausto Sciarappa: Don Carlo.

Claudio Castrogiovanni: Dino.

Gabriele Falsetta: Davide.

Giulio Maria Corso: Rocco.

Silvia Degrandi: Katia.

Andrea Gherpelli: Sergio.

Barbara Chichiarelli: Silvia.

Molti avranno notato delle novità del cast provenienti da serie e soap italiane. Per esempio, Giulio Maria Corso era il fratello di Salvatore in Il Paradiso delle Signore Daily, mentre Camilla Filippi ha lavorato nella serie Il Processo.

Andrea Gherpelli si è visto in Che Dio ci aiuti e in Don Matteo. Invece, Stefano Pesce ha avuto ruoli di spicco in Incantesimo e Ma che colpa abbiamo noi.

Il Silenzio dell’Acqua 2 sarà una serie Tv ricca di colpi di scena, con alcune conferme e totali novità.

