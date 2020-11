Francesco Oppini, il messaggio degli amici: “Sempre al tuo fianco”. E Alba Parietti li ringrazia

Un regalo per Francesco Oppini da parte degli amici più cari che ha commosso anche Alba Parietti.

La celebre showgirl, madre del concorrente del GF Vip, ha dedicato al figlio un post su Instagram, anche per ringraziare i suoi amici del bel gesto organizzato per Francesco.

Sopra la Casa più famosa d’Italia è infatti passato un aereo con un messaggio dedicato proprio al figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Un gesto per esprimere tutta la loro vicinanza in vista dell’esito del televoto.

“Fra i tuoi amici sempre al tuo fianco”, il messaggio mostrato dall’aereo che ha sorvolato la Casa del GF Vip. Un gesto che ovviamente ha fatto commuovere Francesco Oppini, ma che è probabilmente servito per dargli la carica giusta per affrontare al meglio la prossima sfida (è in nomination con Patrizia De Blanck, ndr).

“I tuoi amici fuori ti amano da morire e tifano per te”, ha scritto la Parietti nel post su Instagram, ringraziando e taggando uno ad uno gli amici che hanno voluto fare questo bel regalo a Francesco.

“Gli amici sono la famiglia – ha poi aggiunto la famosa attrice – E se volete sapere chi è Francesco chiedete a loro che lo conoscono da 30 anni e gli vogliono bene come a un fratello”.

