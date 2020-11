Elisabetta Gregoraci contro Pretelli: “Non mi fidanzerei con te”, la giefina è gelosa di Giulia

Nuovo confronto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, la soubrette ha dimostrato di essere gelosa di Giulia Salemi

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono sempre più distanti al Grande Fratello Vip, entrambi stanno partecipando alla quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nella casa più spiata d’Italia si era creato un rapporto speciale tra loro, hanno però iniziato ad allontanarsi perché lui voleva di più dalla soubrette, essere suo amico non gli basta. Da quando lei gli ha detto che tra pochi giorni lascerà il Grande Fratello Vip la distanza tra loro è aumentata.

In più occasioni Elisabetta Gregoraci si è avvicinata a Pierpaolo perché la sua freddezza e il fatto che la eviti non la fanno stare bene. Ieri nella casa hanno avuto un nuovo confronto, lei ha chiaramente lasciato intendere di essere gelosa di Giulia Salemi.

A Pierpaolo Pretelli, tra le tante cose, la Gregoraci ha detto: “Poi io ci sto male. Non è mio diritto dirti certe cose, ma sta nella tua sensibilità non farle. Sai che abbiamo condiviso certe cose io e te. Magari se balli, ballaci 3 minuti, non 14 ore dai. Tu sei monello è così. Prima dici una cosa, poi un’altra. Un uomo che dice una cosa e poi ne fa un’altra non mi piace. Eppure non parli proprio e questo è peggio.“

La gieffina ha continuato dicendo: “Ti dico che me ne vado a dicembre per mio figlio e a te non ti frega nulla. Nemmeno mi hai detto ‘mi dispiace molto’. Ti vengo sempre a cercare io ultimamente. Sei tu che adesso sei concentrato su altro.“

Elisabetta Gregoraci ha accusato Pierpaolo Pretelli di essere permaloso e rancoroso, pensa che abbia un brutto carattere. Ha poi aggiunto: “Neanche un quarto d’ora mi fidanzerei con te. Non riesco proprio a comunicare con te. Non siamo più speciali, tra poco manco amici.”

La gieffina ha dimostrato di essere gelosa della Salemi, ha infatti detto: “Tu parli di lei ogni volta, io non ho voglia di parlare di lei. Per voi è arrivato anche un aereo, la gente non è mica pazza. Perché Giulia ha detto che te parli male di me? Pier mi devo aspettare clip brutte? Dimmelo che non reggo il colpo in diretta”.

Pierpaolo Pretelli ha rassicurato Elisabetta dicendole che tra lui e Giulia non c’è nulla. Entrambi vorrebbero evitare di litigare fino a quando lei non lascerà la casa. Ancora una volta lui le ha ribadito di avere molta stima nei suoi confronti, le vuole molto bene e per lui è stata importante nella casa, anche se il loro rapporto è ormai cambiato.

Il rapporto speciale tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è davvero giunto al capolinea o ci saranno dei risvolti tra loro? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte

