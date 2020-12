La pornostar Mia Malkova pubblica il suo calendario 2021: i fan assicurano “12 mesi di paradiso”

La pornostar Mia Malkova ha presentato un calendario 2021 osé per il nuovo anno. L’attrice ha 28 anni e ha iniziato la sua carriera quando ne aveva 19.

L’annuncio del calendario arriva direttamente dal profilo Instagram dell’attrice. Così, i 7,6 milioni di followers hanno appreso la notizia e hanno lanciato commenti entusiasti.

Il calendario sarà venduto direttamente sul sito dell’attrice, al prezzo di circa 30 dollari (28 euro in Italia). In tutto, il post ha ottenuto 1815 commenti e 184mila like.

In alcuni scatti, Mia indossa della lingerie, mentre in alti dei costumi da bagno. La booty girl (così la chiamano i suoi fan per via del suo lato B) indossa anche degli abiti molto corti nel calendario.

Nel 2018 era stata oggetto di un documentario, chiamato God, Sex and Truth. Nel documentario, la pornostar ha dichiarato di essersi avvicinata a questo mondo perché “(…) ama il sesso e il mondo del porno è il posto più sicuro e migliore per esplorare il sesso in tutte le sue forme“.

