Il rapper Paid Will di Untouchable e The Family muore a 27 anni, pochi mesi dopo la morte dell’amico Jizzle P

Il rapper Paid Will si è spento martedì scorso, a soli 27 anni. Il giovane faceva parte di una band, i Band Gang, con giovani rapper professionisti.

Il suo compagno di band, Masoe, ha confermato la notizia anche su Twitter, sul suo canale ufficiale. La famiglia del giovane, invece, ha voluto osservare il massimo riserbo per il proprio dolore.

Il giovane morto era di Detroit. Nella band si tratta del secondo grande lutto. Infatti, a settembre 2020, era morto Jizzle P (nome reale Aaron Mays), un altro membro della gang. Il ragazzo è morto a 25 anni, vittima di una sparatoria. Le indagini soo ancora in corso.

Anche Paid Will aveva pianto la sua morte. Ora, Masoe è pronto a raccogliere l’eredità dei suoi amici che non ci sono più. La band ha iniziato la sua attività nel 2008 con album del calibro di Untouchable e The Family.

L’ultimo post su Instagram del giovane risale al Ringraziamento, quando aveva sfoggiato nuovi orologi sui social.

