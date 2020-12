Cher aiuta elefante solitario a ritrovare i suoi simili: Kaavan ora ha una casa e una famiglia

Cher ha sempre avuto un grande amore per gli animali. Così, quando ha saputo la storia di Kaavan, non ha potuto non intervenire.

Kaavan è un elefante che si trovava nello zoo chiuso del Pakistan. L’elefante, però, è un animale che sente la mancanza di un branco, nonostante tutte le attenzioni dei proprietari dello zoo e dei custodi.

Purtroppo, nessuno aveva la disponibilità economica per poter trasportare l’animale in un santuario dedicato a questi animali. Il santuario si chiama Kulen Prom Tep Wildlife Sanctuary e ha una vasta distesa dove gli elefanti possono vivere liberi.

Cher ha deciso così di intervenire e di avviare una campagna per raccogliere fondi a favore dell’animale. Infatti, Kaavan è sempre stato in cattività.

La sua compagna è morta nel 2012. Da quel momento, l’animale ha vissuto da solo nel piccolo recinto. Infatti, Kaavan si trovava lì da 35 anni.

Prima del trasferimento, l’animale è stato visitato. Cher ha parlato con il Primo Ministro pakistano per risolvere la situazione. In più, i veterinari lo hanno visitato.

L’animale è risultato malnutrito e maltrattato. Infatti, nello zoo era considerato un’attrazione. Quindi, spesso veniva pungolato con arnesi utilizzati solitamente per i tori.

L’artista ha informato i suoi 3,8 milioni di followers su Twitter la settimana scorsa di aver parlato con le autorità pakistane.

LONG,BUT AMAZING DAY

With KAAVAN & THE GIRLS. Girls are little nervous, KAAVAN happy to be friends.Did Interviews For Doc.,Now Back To Hotel.2 Hrs To Sanctuary 2 Back On ROUGH Road,& IM TALKING RUFFF?.When We Took Kaavan From Airport 2 Sanctuary It took 500 Hrs?.

Later?