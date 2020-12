Uomini e Donne, oggi: Maria De Filippi fa una sorpresa a Davide Donadei, lui si emoziona

Davide Donadei riceverà oggi a Uomini e Donne un’inaspettata e bellissima sorpresa, in studio appare commosso

Va in onda oggi una nuova puntata di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5, stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News dovrebbe esserci Davide Donadei al centro dello studio.

Davide è uscito con Beatrice Buonocore, l’ha portata a casa sua. Alla corteggiatrice durante la loro esterna ha mostrato una sua foto da bambino, era insieme alla madre e al fratello. Alla ragazza ha detto che sente molto la loro mancanza, la sua famiglia infatti vive in Puglia. Ci sono stati molti momenti di dolcezza tra Beatrice e Davide, si sono abbracciati quasi tutto il tempo.

Il tronista è uscito anche con Chiara, in puntata lei aveva detto che ormai lo sentiva sempre più lontano. Davide aveva ammesso che non riesce più a fidarsi di lei dopo tutti le segnalazioni che sono arrivate sul suo conto. Durante la loro esterna hanno detto però di volersi lasciare tutto alle spalle, intendono ricominciare il loro percorso di conoscenza da zero per capire se tra loro potrebbe nascere l’amore.

In studio Maria De Filippi fa una bellissima sorpresa a Davide Donadei, una videochiamata con il fratello e la madre. Il tronista si è commosso, è stato un momento molto emozionante per lui. Quando la conduttrice gli ha chiesto con chi uscirebbe, anche per soli cinque minuti, lui ha fatto il nome di Beatrice.

Al centro dello studio dovremmo vedere anche Gemma Galgani, la dama fa sapere come sta andando la sua frequentazione con Maurizio.

Si passa poi a Sophie Codegoni, la giovane tronista sta uscendo con Antonio e Matteo. Quest’ultimo piace molto al pubblico, Antonio invece con il suo arrogante atteggiamento ha attirato non poche critiche e polemiche.

Sara Fonte

