Oroscopo di Paolo Fox dal 7 al 13 dicembre: previsioni della settimana

Quali saranno le previsioni di Paolo Fox per questa nuova settimana? Lo vediamo insieme considerato comunque che la fortuna girerà sopratutto per Scorpione, Sagittario, Capricorno e Pesci, tutti con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

Stai per vivere una vera e propria rivoluzione nella tua vita sentimentale. In te non è mai mancata la voglia di amare, ma adesso sarà molto forte. Anzi, ci potrebbero essere anche dei momenti di grande passione. Una gran cosa considerato che negli ultimi mesi le coppie avevano avuto qualche difficoltà.

Toro

Avrai Venere in opposizione e questo mette in bilico il tuo cuore. Nelle coppie non sono mancati litigi inerenti a proprietà e alla casa ed entro fine anno bisognerà fare una scelta importante.

Nel mondo del lavoro hai fatto degli investimenti non buonissimi. Ti consigliamo di evitare spese pazze.

Gemelli

Se sei un cuore solitario, ti aspetti dalla vita un amore tranquillo. Per chi sta testando una nuova persona, è probabile che un giudizio arriverà e sarà definitivo ma non prima della metà del mese.

Nel mondo del lavoro, stai vivendo il favore di Giove, che dalla seconda parte di dicembre ti potrbbe portare ad una proposta ideale.

Cancro

Dopo un periodo critico, devi andare oltre e dimenticare il passato. Non va bene approcciarti alle cose con questo atteggiamento reticente, in particolare se davanti a te ci sono persone che non vale la pena frequentare. Venere è molto intrigante e in questo momento si è più disponibili all’amore.

Leone

Questo momento dovrebbe facilitare l’amore. Il problema sei tu e il tuo voler troppo dalla vita: è complicato calmare l’orgoglio che, comunque, non c’entra nulla con la passione.

Non va bene volere una persona a tutti i costi solo perche si vuole vincere una sfida. Evita questi modi di fare soprattutto se la Luna sarà nel segno.

Vergine

Le stelle sono intriganti per le nuove storie, ma si ha l’esigenza di mettere a posto questioni di lavoro. Se sei scottato da una brutta delusione cerca di superare la cosa. In questo periodo sono favoriti gli incontri e probabilmente c’è già una persona cara al proprio fianco.

Bilancia

Hai il pianeta Marte che ti rema contro. Il che ti porta ad avere lo strano desiderio di vivere una relazione trasgressiva con una persona che fin dall’inizio si capiva non avesse buone intenzioni. Sarebbe meglio avere più amore verso sé stessi ed evitare cose troppo audaci.

Scorpione

Venere è nel segno e potrebbe essere in arrivo un pjacevole incontro a metà settimana. Potrebbe trattarsj anche solo di una conoscenza virtuale, ma potrebbe evolversi e diventare importante. Nel settore professionale invece, i pianeti aiutano a chiarire le cose e prospettano un 2021 interlocutorio.

Sagittario

A metà dicembre inizierà il transito di Venere, dunque ogni occasione sarà importante per usare tutte le situazioni a tuo vantaggio. I pianeti sono davvero favorevoli per i nuovi incontri dopo una disillusione.

Capricorno

Dovresti usare questa settimana per provare pensare e ripensare all’amore. Sebbene ci siano delle differenze, ci sono alcuni segni, come Acquario o Toro con cui non vi è nulla di male nel fare progetti a lunga scadenza o quantomeno si potrebbe vivere una forte attrazione o sentirsi più disponibili.

Acquario

Forse hai un peso sul cuore a causa della crisi di coppia avuta durante i mesi scorsi. Non riesci per indole caratterialea tornare sui tuoi passi e non riesci nemmeno a pensare ai cambiamenti, ma il grande desiderio di esplorare nuovi orizzonti è forte.

Pesci

Dovresti provare ad esseee ottimista. Se hai un lavoro a chiamata jn arrivo potrebbe esserci una buona notizia. Quanto alla vita sentimentale è difficile con un cielo così promettente non vivere passioni e restare fermi.

