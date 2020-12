Anticipazioni Una vita, puntate del 7 al 13 dicembre 2020: Marcia torna schiava

Le anticipazioni delle puntate di “Una vita” dal 7 al 13 dicembre 2020.

Nella puntata di lunedì 7 dicembre 2020, spacciandosi per un uomo di affari, Mauro si presenta da Cesar Andrade. Purtroppo, dopo che il San Emeterio è riuscito a conquistarsi la fiducia dell’uomo, Felipe rischia di mettere a repentaglio l’operazione. L’Alvarez – Hermoso affida ad una prostituta di sua conoscenza il compito di indagare nei bassifondi e la donna va a casa sua in presenza di Liberto che risulta abbastanza preoccupato.

Nella puntata di martedì 8 dicembre 2020, Antonito parla a suo padre dello strano comportamento di Lolita e Carmen e i due scoprono che le voci sulle continue discussioni tra le due donne sono fondate. Il Palacios riescono a far tornare la pace in casa. Ledesma contribuisce a rovinare l’immagine del ristorante.

Nella puntata di mercoledì 9 dicembre 2020, Mauro parla ad Andrade delle tratta delle donne, facendogli capire di sapere tutto. Andrade si offende per l’insinuazione e nega di sapere di cosa il San Emeterio stia parlando.

Nella puntata di giovedì 10 dicembre 2020, Ramon sgrida Lolita per il suo comportamento con Carmen ma litiga con Antoñito, infastidito che il padre abbia sgridato la moglie. Susana origlia la conversazione dei Palacios.

Nella puntata di venerdì 11 dicembre 2020, Felipe è impaziente di trovare Marcia e rimprovera Mauro per non aver saputo fare la giusta pressione su Andrade. L’Alvarez – Hermoso decide quindi di muoversi da solo e va a casa del magnate per salvare la Sampaio.

Nella puntata di domenica 13 dicembre 2020, Josè ed Emilio sono di ritorno da Santander. Il Pasamar rivela al Dominguez di aver scoperto alcuni dettagli piccanti su Ledesma. Copernico potrebbe essere infatti responsabile della morte di alcuni uomini. Se fosse vero, Emilio avrebbe trovato il modo di liberarsi del suo nemico e di impedire che Felicia lo sposi.

Maria Rita Gagliardi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui